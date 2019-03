O elevă din Baia Mare contestă rezultatele unei olimpiade

Louisa Jasmine Chen, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, a transmis o sesizare Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi Preşedintelui Klaus Iohannis. Eleva expune în reclamaţia ei nemulţumirile legate atât de modul de organizare a etapei judeţene a Olimpiadei de logică, argumentare şi comunicare, cât şi de felul în care a fost evaluată lucrarea sa, contestând astfel rezultatele.

Potrivit celor expuse, Louisa Jasmine Chen a participat la această olimpiadă în fiecare an, începând cu clasa a IX-a, fiind îndrumată de prof. Lavinia Nan. De fiecare dată, s-a clasa pe locul doi. „Nu am cutezat a spune ceva sau a contesta clasamentul pentru că eram conştientă de faptul că aveam unele posibile erori, nedeterminate însă de lacune în ceea ce priveşte materia sau modul în care aceasta mi-a fost predată. Anul acesta, sunt în clasa a XII-a şi am ales să mă concentrez pe examenul de bacalaureat, însă, doamna profesor de logică m-a abordat spunându-mi că, în acest an, lucrările se vor trimite în alt judeţ, astfel anul acesta poate fi anul nostru”, a subliniat eleva Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare. Într-o astfel de situaţie, Louisa Jasmine Chen a început, alături de profesoara sa, pregătirea pentru olimpiadă. În ziua derulării, elevei i-au fost înşelate însă aşteptările. „La un moment dat, s-a făcut şi repartizarea în sălile de clasă după trecerea unor probleme în genul unii elevi nu au fost trecuţi pe listă şi trimişi acasă sau unii au fost poftiţi în sală chiar dacă nu au fost trecuţi în tabel şi nici nu aveau masă în sala de clasă. Au venit subiectele, puţin mai complexe ca anii trecuţi, dar excelenţa nu ţine de asta la urma urmei, dacă materia îţi este bine încorporată şi informaţia frumos şi logic structurată nu ar trebui să existe probleme”, a expus în sesizarea ei Louisa Jasmine Chen. În ciuda celor întâmplate, eleva a ieşit încrezătoare de la olimpiadă. „Ora 20,30, am ajuns în momentul afişării rezultatelor: locul 3 cu 8,60. Nu era cu putinţă, în aceeaşi seară am făcut şi contestaţie. Între timp, am făcut rost de subiecte şi barem. Aveam o singură eroare în lucrare, un polisilogism, din nou, eroare din neatenţie şi grabă. Ştiu regulile polisilogismului cum îmi ştiu scrie numele. Irelevant de altfel. Greşeala a fost făcută. În urma primei corecturi, am aflat că domnii profesori care mi-au verificat lucrarea, neluându-mi o diagramă Euler corectă în considerare astfel că, în cadrul raporturilor de opoziţie, în baza relaţiei de contrarietate, diagrama permite posibilitatea reprezentării în două moduri, am pierdut 60 de sutimi. Nota mea reală era 9,20 fără nici un fel de dubiu, notă pe care am sperat să o obţin în urma contestaţiei. Nici măcar pe aproape (…) Ca să fie situaţia şi mai interesantă, am aflat că atât doamna profesor care a fost la corectat de la noi din liceu, cât şi cel de-al doilea profesor ales în funcţia comisiei de reevaluare nu au sesizat eroarea de la subiectul 4, cel cu polisilogismul, mi-au punctat diagrama, fapt ce trebuia să rezulte într-o lucrare de 100 de puncte, pe care sunt conştientă că nu o am, însă condiţia a fost următoarea: clasamentul rămâne la fel, astfel mi-au depunctat toate celelalte subiecte în aşa fel încât să corespundă cu nota iniţială. Asta este ceea ce am dedus eu în urma celor întâmplate”, a explicat eleva Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”. În sesizarea ei, Louisa Jasmine Chen mărturiseşte că şi-ar dori să participe la etapa naţională. „Aş vrea să mi se ofere şansa de a participa la etapa naţională a Olimpiadei de logică, argumentare şi comunicare astfel că aceasta este unica mea şansă, fiind ultimul an de studiu liceal, aşadar ultima ocazie de a participa la această olimpiadă. Sper că această nedreptate nu va fi trecută cu vederea şi astfel, să se demonstreze că România încurajează performanţa şi susţine drepturile elevilor români”, concluzionează eleva.