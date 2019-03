Presa proactivă

Printre temele discutate de societate se află şi rolul presei în aceşti ani de schimbare revoluţionară a pieţei media, după apariţia ziarelor online, a blogurilor şi a reţelelor de socializare pe internet. Tehnologia digitală aduce progrese de care oamenii trebuie să profite, produsele jurnalistice fiind diverse şi ne aşteptăm şi la alte inovaţii (cum ar fi reţeaua securizată de internet, blockchain, pe care ne-o do­rim). Presa scrisă are însă avantajele sale imposibil de neglijat şi cititorii o cumpără în continuare, ziarele îşi păstrează locul în raftul chioşcurilor şi în lista de abonamente a poştaşilor.

Însă nu putem neglija noul, aşa că Graiul Maramureşului, cotidian de mare tiraj, şi-a diversificat oferta. Cititorii care nu-şi pot procura ziarul printat, precum cei din străinătate, au posibilitatea să se aboneze la forma electronică (vor primi paginile prin e-mail, în format pdf). Informaţia satisface nevoia de cunoaştere, omul informat fiind mai adaptabil la grupul, comunitatea, societatea în care trăieşte. Mass-media are şi un rol educativ, cultural şi de petrecere a timpului liber. Cititorul versat va şti nu doar să citească, ci şi să interpreteze informaţiile.

Cartea tipărită pe hîrtie se află în aceeaşi situaţie, după ce a apărut „cartea” în format electronic. Mai întîi, textele au fost multiplicate de copişti, apoi a fost inventat tiparul cu litere mobile, iar acum tehnologia digitală permite stocarea a sute de cărţi într-o mică memorie artificială, ce poate fi afişată pe monitor. Nevoia de lectură este continuă, mereu vor exista cititori care cumpără cărţi pe hîrtie, e-book sau audio-book. Cartea scrisă se va păstra în bibliotecile publice şi ale intelectualilor, exact ca pînă acum. Este posibil să citeşti rugăciuni din Biblie pe display!

La fel, cititorii de ziar au la dispoziţie forme printate şi electronice, dintre care aleg. Adoptarea rapidă a tehnologiilor este specifică persoanelor inovatoare şi amînată de cele sceptice. Digitalizarea informaţiei are avantaje, însă şi dezavantaje – pe care dorim ca tehnologiile viitorului să le elimine. Informaţia publicată de presa locală este verificată în teren, iar riscul cititorului să fie dezinformat va fi mai mic, afirmăm noi.

Ştirile false pot fi recunoscute oriunde ar apărea: autorul nu indică sursa de informare şi de confirmare. Jurnalistul adevărat are obligaţia profesională să le precizeze. Rata de acurateţe a presei virtuale scade din acest motiv, cititorul online nu poate verifica informaţia, jurnaliştii devin inputuri în procesul de elaborare a ştirilor, iar ziarul evadează din slujba publicului pentru profitul de supravieţuire.

Jurnalistul grăbit va fi reactiv, nu satisface nevoia de actualitate şi neagă realitatea (vezi cazurile de manipulare politică). Este dependent editorial şi produce articole necredibile. Presa liberă are însă un rol public în istoria zilei, iar revoluţia tehnologică amplifică dezbaterile care dau importanţă democraţiei. Noi ţinem la aceste lucruri şi prin articole echilibrate, scrise cu decenţă, răspundem la nevoile celor însetaţi de informaţie.

Presa influenţează puternic opinia publică, fiind indispensabilă într-o democraţie europeană cu o piaţă liberă a ideilor. Ziarul devine for public de dezbateri şi comentarii, jurnaliştii şi cititorii pot critica administraţia sau tarele societăţii, în comparaţie cu modelele şi valorile acceptate, oferind soluţii conservatoare sau progresiste, influenţînd astfel consumatorul de informaţie. Presa scrisă este un segment media necesar şi util, noi zicem indispensabil, în viaţa celor care vor să fie bine informaţi. Publicul aşteaptă multe de la jurnalişti şi ne străduim să îndeplinim rolul profesiei şi să mărim gradul de încredere de care ne bucurăm din partea maramureşenilor. Pentru asta muncim zi de zi!