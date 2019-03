Şcoala din Budeşti se reabilitează pentru a fi autorizată

Clădirea şcolii din centrul comunei Budeşti se reabilitează în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare. Lucrările încep imediat ce vremea o va permite. Proiectul de modernizare, finanţat prin PNDL, a apărut în urma acelor normative în vigoare ale DSP-ului, care prevăd ce condiţii trebuie să îndeplinească instituţia educaţională pentru a funcţiona conform legii. În urma lucrărilor, două săli de clasă vor fi desfiinţate şi în locul lor vor apărea grupuri sanitare pentru elevi. În momentul de faţă şcoala nu are autorizaţie de funcţionare, deşi a fost reabilitată anii trecuţi, are grupuri sanitare în interior (dar nu suficiente), instalaţie de iluminat reînnoită şi încălzire centrală. Autorităţile locale speră ca execuţia să se finalizeze în acest an, dar totul ţine de constructor.