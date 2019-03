Soluţii pentru eliminarea deficitului forţei de muncă

Declinul demografic şi migraţia sunt principalele cauze care au condus la adâncirea deficitului forţei de muncă, arată un studiu publicat recent. Pentru diminuarea crizei de pe piaţa muncii, experţii propun mai multe soluţii, precum integrarea pe piaţa muncii a membrilor apţi de muncă ai familiilor beneficiare de ajutor social, prelungirea vieţii active şi aplicarea unui plan de acţiune pentru stoparea declinului demografic.

În acelaşi studiu se precizează că deficitul de forţă de muncă va creşte în continuare, pentru acest an fiind estimat la circa 300.000 de persoane, însă cu perspectivă să crească la 549.000 de persoane în 2023 din cauza faptului că tot mai mulţi tineri, respectiv 47%, intenţionează să emigreze în următorii 5 ani.

Realizatorii studiului au identificat segmente importante de populaţie, aproximativ 2 milioane de persoane, care nu se regăsesc nici pe piaţa muncii şi nici nu sunt cuprinse în sistemul de educaţie şi formare profesională. Avem de-a face, astfel, cu un potenţial uman nevalorificat, un fenomen care trebuie analizat în profunzime, după cum spun specialiştii, astfel încât să fie luate şi măsuri care să conducă la inserţia lor pe piaţa muncii. Toate sectoarele pieţei muncii sunt în suferinţă, chiar şi sectorul IT, care, deşi a fost declarat prioritate strategică şi au fost promovate măsuri de susţinere, înregistrează un decalaj între oferta estimată a sistemului de învăţământ şi cererea estimată de forţă de muncă din industrie, ce va ajunge la peste 20.000 până în 2021.

În acelaşi studiu sunt propuse soluţii pentru rezolvarea crizei forţei de muncă din România, printre care consolidarea cooperării între mediul educaţional şi piaţa muncii pentru modernizarea învăţământului profesional şi tehnic şi creşterea locurilor disponibile şi atractivităţii studiilor STIM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică), precum şi aplicarea unei strategii şi a unui plan de acţiune pentru stoparea declinului demografic.

Totodată, realizatorii studiului arată că una dintre soluţii ar putea fi şi integrarea pe piaţa muncii a membrilor apţi de muncă ai familiilor beneficiare de ajutor social în vederea asigurării venitului minim garantat. În semestrul I al anului 2018, în România se plăteau 215.040 ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat şi 144.271 ajutoare sociale sub forma contribuţiilor pentru asigurarea de sănătate a persoanelor din familiile beneficiare de venit minim garantat.

O rezolvare de moment a crizei în anumite sectoare, cum este cel al construcţiilor, o reprezintă aducerea de muncitori străini pe piaţa muncii româneşti. Astfel, din acest an, firmele din România vor putea angaja până la 20.000 de muncitori străini, potrivit unei decizii a Guvernului.