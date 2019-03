Vizite pastorale

Miercuri, 20 martie 2019, Ierarhii Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului au efectuat vizite pastoral-administrative în mai multe parohii din protopopiatele Baia Mare, Lăpuş şi Chioar.

Astfel, miercuri, 20 martie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, însoțit de Arhid. Ionuț Todorca, secretar eparhial, a efectuat vizite pastoral-administrative în parohiile Șișești, Șur­dești, Plopiș, Copalnic Mănăștur, Peteritea, Vima Mică, Vima Mare, Dealu Mare și Drăghia, unde a vizitat bisericile aflate în etapa de construcție sau în diferite faze ale pictării, și a constatat calitatea lucrărilor care se efectuează pe aceste şantiere.

Un punct important al vizitei l-a constituit oprirea la Căminul Rezidenţial pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice „Bu­nul Samarinean” din loca­litatea Coroieni, unde Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost întâmpinat de Arhim. Dr. Ioachim Tomoioagă, consilier social-filantropic și misionar, de Gavriil Ropan, primarul comunei Coroieni, Călin Bud, directorul Centrului, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, și Pr. Claudiu Tuns, parohul din Coroieni.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a adus cuvânt de mângâiere și binecuvântare pentru cele 26 de persoane aflate, în acest moment sub îngrijire. Camerele pentru beneficiari sunt cu două paturi, dotate cu baie proprie, televizor, masă, noptieră, frigider, paturi etc. Centrul deține sală de mese, cabinet medical, o capelă unde preoţii din comună oficiază slujbe religioase, un magazin cu produse alimentare şi ziare, grupuri sociale pentru persoane cu dizabilități sau fără dizabilități. La subsol există magazii, beciuri, depozite de alimente etc. În jurul Căminului sunt spaţii pentru plimbare, căminul fiind situat într-o zonă liniştită, cu aer curat. Beneficiarii primesc îngrijire de la personal calificat.

Centrul a fost dat în folosință în 1 septembrie 2018 și constituie un proiect realizat de Primăria şi Consiliul Local Coroieni, judeţul Maramureş, în parteneriat cu Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, prin care Episcopia se ocupă de exploatarea Căminului Rezidenţial, cu suportarea tuturor cheltuielilor pentru funcţionarea acestuia, inclusiv cele de personal, şi derularea totală a activităţii pentru persoanele rezidenţiale, veniţi aici ca la casa lor încă din momentul cazării. Arhim. Ioachim Tomoiagă s-a ocupat de funcţionarea Căminului, acreditarea lui, dotarea cu personal, rezolvarea problemelor logistice etc.

Tot miercuri, 20 martie 2019, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a efectuat câteva vizite pastorale în parohii din Protopopiatul Chioar: Buciumi, Frâncenii Boiului, Românești, Mesteacăn, Durușa și Vălenii Șomcutei, unde a stat de vorbă cu preoţii şi a constatat starea de întreţinere a bisericilor de zid şi de conservare a bisericilor monument istoric, precum şi stadiul lucrărilor aflate în desfăşurare pe şantierele de la biserici.