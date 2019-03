Cauza femeilor aflate în criză de sarcină, susţinută în Parlamentul European

Maramureşul, reprezentat de coordonatoarea Centrului „Picioruşe – LittleFeet”

În Parlamentul European s-a desfăşurat în această săptămână prima ediţie a evenimentului „Babies Go to the European Parliament”, organizat de europarlamentarul independent Cătălin Ivan la iniţiativa Centrului „Sfânta Alexandra Împărăteasa”. Evenimentul încununează un lung şir de acţiuni desfăşurate în România şi Republica Moldova, în special Marşul pentru viaţă, prin care este adusă la lumină fenomenul crizei de sarcină.

Criza de sarcină este acea perioadă din viaţa unei femei însărcinate în care ea nu se poate bucura în mod deplin de viaţa copilului pe care îl poartă în pântece pentru că se confruntă cu presiuni din partea partenerului, a familiei, a colegilor, a angajatorului şi cu o mare lipsă de sprijin din partea comunităţii. Adesea este lăsată singură, iar la propriile incertitudini se adaugă fie indiferenţa celor din jur, fie abuzul fizic şi psihic, care durează luni de zile fără pauză. Participanţii au discutat despre ce putem face concret la nivelul Uniunii Europene pentru femeile în criză de sarcină, dincolo de dezbaterea pro-viaţă versus pro-alegere/pro-avort. Au luat cuvântul femei care au trecut printr-o criză de sarcină, care au vorbit despre experienţele prin care au trecut, coordonatori şi reprezentanţi ai unor centre care sprijină femeile în criză de sarcină, membri ai Parlamentului European şi persoane care doresc să deschidă centre sau să înceapă noi proiecte de sprijin. Moderatorul discuţiilor a fost Alexandra Nadane, directorul executiv al Centrului de consiliere pentru părinţi şi copii „Sfânta Alexandra Împărăteasa”, care a adresat participanţilor invitaţia şi rugămintea să se gândească fiecare concret la soluţii de sprijin, pentru că aceasta este ceea ce lipseşte: sprijinul concret. Despre criza de sarcină prin care a trecut a vorbit şi Dana Ardelean, cea care coordonează Centrul „Picioruşe – LittleFeet” din Baia Mare. Ea a adus amănunte şi despre activitatea acestui Centru.