Şcoala Băiţa de sub Codru, campioană judeţeană la ciclul primar

Etapa judeţeană a Olim­piadei Naţionale a Sportului Şcolar la fotbal feminin, ciclul primar, s-a disputat zilele trecute, în această fază doar trei echipe luptând pentru titlul suprem pe judeţ.

Şcoala Băiţa de sub Codru, Şcoala 18 Baia Mare şi LPS Baia Mare au fost unităţile de învăţământ calificate la faza judeţeană, prima clasată urmând să reprezinte Maramureşul la etapa de zonă. Rezultate etapa judeţeană: Şcoala 18 Baia Mare – LPS Baia Mare 2-0; Şcoala Băiţa de sub Codru – Şcoala 18 Baia Mare 2-1; LPS Baia Mare – Şcoala Băiţa de sub Codru 1-6. Clasamentul final: 1. Şcoala Băiţa de sub Codru (prof. Ioan Buciuman) – 6 p; 2. Şcoala 18 Baia Mare (prof. Octavian Dragomir şi Carmen Marincaş) – 3 p; 3. LPS Baia Mare (prof. Noris Vintescu) – 0 p. • Premii speciale • Cea mai tehnică jucătoare: Lorena Dragoş – Şcoala Băiţa de sub Codru); Cea mai bună jucătoare: Giulia Demian – Şcoala 18 Baia Mare.

Şcoala Băiţa de sub Codru va reprezenta judeţul Maramureş la etapa de zonă, programată în 10 aprilie la Bistriţa, unde va întâlni campioanele judeţelor Sălaj, Bihor, Satu Mare şi Bistriţa-Năsăud.

Meciurile etapei judeţene au fost arbitrate de Dorel Lazin, iar prof. Octavian Dragomir a făcut parte din comisia de organizare. Informaţii furnizate de prof. Octavian Dragomir.