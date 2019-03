Lansare eveniment • O carte de „Cugetări pentru fiecare zi din an”

La Sala „George Enescu” a Şcolii Gimnaziale cu Program Suplimentar de Muzică şi Artă Plastică din Sighetu Marmaţiei, a avut loc lansarea ediţiei în limba română a cărţii de excepţie „Cugetări pentru fiecare zi din an”, scrise de către Preafericitul Kirill, Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii. Apărut la Editura Proema din Baia Mare, cu Binecuvâtarea Patriarhului Kirill şi contribuţia Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România (URSR) prezidate de dl Mihai Lauruc, volumul este prefaţat de Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prefaţă din care redăm următoarele: „Lucrarea Cugetări pentru fiecare zi din an, alcătuită din fragmente de predici, articole ştiinţifice, rapoarte, dis­cursuri, cărţi şi interviuri ale Preafericitului Părinte Patriarh Kirill al Moscovei şi al Întregii Rusii, acoperă peste 35 de ani de activitate pastorală şi de creaţie teologică. Toate aceste texte ale Preafericirii Sale vorbesc pe larg şi în profunzime despre Ortodoxie, despre căile vieţii duhovniceşti, despre mântuirea omului şi despre slujirea Bisericii în lumea contemporană. (….) Binecuvântăm apari­ţia în limba română a lucrării Cugetări pentru fiecare zi din an a Preafericitului Părinte Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, şi recomandăm credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române lectura acestei lucrări, spre aprofundarea valorilor din spaţiul ortodox rus, cu scopul cunoaşterii valorilor Ortodoxiei, atât la nivel naţional, cât şi la nivel universal”.

Moderatorul evenimentului de la Sighet a fost prof. univ. dr. Nicolae Iuga: „Cartea conţine o serie de reflecţii teologice şi morale aparţinând patriarhului Kirill, autor care are în spate o vastă cultură. URSR, prin preşedintele Mihai Lauruc, a obţinut binecuvântarea şi aprobarea marelui teolog, ierarh şi gânditor rus, Preafericitul Patriarh al Moscovei, ca această carte să fie tradusă în limba română şi pusă în circulaţie. Este un act cultural deosebit de important şi de bine-venit. Şi din punct de vedere grafic şi tipografic cartea este o capodoperă, graţie editorului şi proprietarului tipografiei, Alexandru Peterliceanu, o carte foarte bine realizată tipografic, la înălţimea autorului rus. Cartea poate fi deschisă la orice pagină în care găseşti ceva cu care să rămâi”.

Editorul Alexandru Peterliceanu: „Aleasă a fost ziua când PF Părinte Kirill a pus mâna pe creştetul Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România binecuvântând apariţia în lim­ba română a cărţii pe care o lansăm. Binecuvântarea aceasta dublată de binecuvântarea PF Părinte Daniel şi recomandarea pentru toţi creştinii din România pentru a fi părtaşi la valorile universale ale spiritualităţii ruse. Cum spunea Mântuitorul, veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi (…) Orice om este rob al lucrurilor de care este stăpânit, rob al roadelor firii, rob al dezinformărilor, chiar rob al fricii, cum adaugă PF Kirill. Nu simţiţi dvs. o anume încorsetare pe care tumultul vieţii de azi ne-o dă fiecăruia dintre noi? Am sentimentul că sunt atât de actuale cuvintele apostolului Pavel când spune dacă încercarea mea de a face binele a ieşit răul înseamnă că nu eu sunt cel ce face răul, ci păcatul care sălăşluieşte în mine, căci binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac îl fac, iată ce fac! Această încorsetare ce o simţim pentru că avem în noi tendinţa de a cădea într-o stare de împietrire a inimilor. Sufletul nostru are nevoie de o anume îmbărbătare. PF Părinte Kirill ne spune că «în absenţa moralităţii, omul nu poate să fie liber». Cum putem face noi, cei de astăzi, să devenim liberi? Liberi de dezinformări, liberi de manipulări, liberi de minciună, liberi de toate relele firii! Cum? Îmbogăţindu-ne spiritual. Această carte a PF Kirill trebuie rostită ca pe o rugăciune. Rugăciunea este cea mai mare forţă pe care noi o putem avea pentru a ne ajuta să devenim cu adevărat liberi!”

Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Horia Scubli: „Părintele Patriarh Kirill păstoreşte peste două sute de milioane de credincioşi ortodocşi. PF Sa este o figură emblematică a întregului mapamond. Această carte a fost lansată simultan, în urmă cu 2 ani, la Moscova şi New York, ceea ce reprezintă un lucru deosebit vizavi de universalitatea bisericii ortodoxe. Cele 365 de esenţe de înţelepciune, una pentru fiecare zi din an, fac din acest volum o carte de căpătâi pentru spiritul nostru. Ceea ce gândeşte Patriarhul Kirill se pare că se potriveşte perfect cu viaţa noastră spirituală de aici, din România, de aici, din Sighet, ceea ce înseamnă că Biserica nu este doar universală, ci atotcuprinzătoare! Mă bucur să văd în sală preoţi şi măicuţe din mai multe localităţi ale Maramureşului. Mă simt mândru că în zona Sighetului se întâmplă atâtea evenimente legate de carte, de cultură. Vreau să-i mulţumesc lui Mihai Lauruc, concitadinul nostru de vreo 4 decenii, boxerul, cum îl ştiu din copilărie, care ne surprinde în fiecare zi cu lucruri senzaţionale. Îl admir şi îl felicit pentru apropierea de Biserică, de care dă dovadă în ultimii ani!”.

Mihai Lauruc: „Noi, URSR, am primit binecuvântarea de a traduce, edita şi publica această lucrare. Văd mulţi tineri în sală şi asta mă bucură. Înseamnă că avem viitor. Mulţumesc Editurii PROEMA, care a scos la lumină ediţia în limba română a acestei excepţionale cărţi, care este hrană pentru suflet. Să rosteşti pasajele din această carte îndrăznesc să spun: este ca o rugăciune!”

Au mai vorbit despre carte: pr. Gheorghe Ulici, secretarul Protopopiatului Ortodox Român Sighet, prof. dr. Dorel Todea, manager interimar al Centrului Cultural Sighet, Daniela Oniţa-Ivaşcu, consilier local şi Nicolae Iuga, moderatorul întâlnirii.

Cartea a fost tradusă în limba română de Uniunea Rutenilor Subcarpatici din România, împreună cu Editura Proema.

Au fost dăruite cărţi tuturor celor peste două sute de participanţi: ruteni, români, elevi de liceu, cadre didactice, preoţi slavi şi români, măicuţe, oameni de cultură, intelectuali, iubitori de carte din Sighet şi împrejurimi, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Maramureş şi Consiliului Local Sighet, ziarişti.