În perioada 22 – 25 martie 2019, la Millennium Business Center, s-a desfăşurat prima ediţie a Târgului de Turism al Maramureşului, organizat de Agenţia Prestige Tours. La eveniment au participat cele mai reprezentative agenţii de turism din Baia Mare care au adus oferte pentru toate gusturile şi toate buzunarele.

La deschiderea oficială a Târgului de Turism al Maramureşului au fost prezente oficialităţi locale şi judeţene, dar şi reprezentanţii agenţiilor de turism implicate în această acţiune. Aceştia au fost întâmpinaţi în mod tradiţional, cu pâine şi sare, de către reprezentanţii Ansamblului Folcloric Naţional ”Transilvania”, îmbrăcaţi în frumosul port popular reprezentativ pentru Maramureşul Voievodal.

Despre importanţa acestui târg, dar şi despre frumuseţile judeţului şi ale municipiului au vorbit primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, Diana Iluţ, directorulunei agenţii de turism din Baia Mare, Alin Răţoi, director general Prestige Tours şi Avidan Kadiroglu, administrator Prestige Tours. A fost prezent şi directorul Aeroportului Internaţional ”Maramureş”, Dorin Buda, dat fiind faptul că, între ofertele turistice care se prezintă în cadrul acestui târg, un mare accent se pune pe zborurile către Antalya, care vor demara în luna iunie a acestui an, de pe aeroportul din Tăuţii Măgherăuş.

„Târgul de Turism a fost organizat pentru ca maramureşenii să aibă acces facil la toate ofertele turistice din această perioadă. Vorbim de oferte pentru orice destinaţii. Am venit pregătiţi pe destinaţii interne, inclusiv litoral românesc, dar şi pe destinaţii externe: Grecia, Turcia, Spania, Tunisia, Egipt. Pentru toate destinaţiile avem preţuri speciale pe toată durata acestui târg”, a declarat directorul unei agenţii de turism din Baia Mare, Diana Iluţ.

În cadrul evenimentului s-a adus în discuţie şi noutatea valabilă din luna iunie în ce priveşte deplasarea spre Antalya. “Noutatea e că se va zbura cu o aeronavă de mari dimensiuni, vorbim de un avion cu mai mult de 200 de locuri.Vom avea plecări săptămânale până la mijlocul lunii septembrie, sâmbăta”, a spus Diana Iluţ.

Reprezentantul agenţiei de turism a mai arătat că, odată cu apariţia ofertelor de zbor spre Turcia, a crescut mult şi interesul maramureşenilor pentru această destinaţie.

“Apariţia acestui zbor a determinat o orientare preponderent spre Antalya. Vorbim de preţuri foarte bune, apoi faptul că se deplasează de acasă. Turcia e cea mai bună variantă dacă e să fie luat în calcul raportul calitate – preţ. În acest moment, avem doar noi mai mult de 1.000 de persoane care au contactat servicii pentru această destinaţie. Interesul e foarte mare. Persoane care nu s-ar fi gândit la Turcia ca primă opţiune au ales-o ca destinaţie de vacanţă, mai ales pentru o familie cu copii e un lucru foarte bun”, a adăugat Diana Iluţ.

Consiliul Judeţean Maramureş a fost reprezentat la acest târg de membrii Biroului de Informare Turistică din cadrul Serviciului Relaţii Publice, iar produsele promoţionale tipărite care ajută la promovarea Maramureşului ca destinaţie turistică sunt: ”12 motive pentru a vizita Maramureşul”, ”Maramureş – Circuitul bisericilor UNESCO”, hărţi, cărţi poştale etc.