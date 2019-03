Sute de băimăreni au spus Da pentru Viaţă

Pentru al patrulea an consecutiv, în preajma praznicului Bunei Vestiri, în Baia Mare s-a desfăşurat Calea Pro Vita – Marşul pentru Viaţă şi Familie. Acţiunea din 23 martie a adunat sute de participanţi care au dat mărturie pentru ceea ce ar trebui să fie firescul societăţii de azi, Da pentru Viaţă. Noutatea din acest an a fost modificarea traseului. Astfel, startul s-a dat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr Constantin Opriş” din Baia Mare şi s-a încheiat la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare, două instituţii “emblematice” pentru viaţă: viaţa fizică şi viaţa spirituală. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului în parteneriat cu Asociaţia “Maramureş pentru Viaţă şi Familie” şi celelalte asociaţii de tineri. O prezenţă de remarcat a fost şi a celor de la Asociaţia “Picioruşe – Little Feet”.

“Unic din prima secundă” a fost mottoul sub care s-a desfăşurat Marşul pentru Viaţă şi Familie în acest an în întreaga ţară. În Baia Mare, acţiunea a debutat la Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr Constantin Opriş” din Baia Mare, acolo unde s-au adunat participanţii. De pe scările unităţii spitaliceşti, medicul Tănase-Ion Filip le-a adresat un cuvânt celor prezenţi.

La marş au fost prezenţi tineri, dar şi adulţi care au purtat pancarte cu mesaje semnificative pentru salvarea Vieţii: “Sunt iubire”, “Cu fiecare copil, un înger vine în lume” etc. Pe traseu s-au auzit cântece despre mamă, Imnul Pro Vita, Imnul Asociaţiei Maramureş pentru Viaţă şi Familie. La final, cei prezenţi s-au oprit la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” unde s-au rostit rugăciuni şi scurte discursuri.

“E o primăvară frumoasă, iar primăvara este perioada Vieţii în care totul renaşte. Eu cred că prin manifestarea de azi ceva va renaşte în sufletele unor oameni, ale unor tinere femei care vor dori viaţă, vor dori să aibă în braţe un prunc dăruit de Dumnezeu. Vă mulţumim celor care v-aţi asumat acest apostolat. Indiferent că suntem 1, 2 sau 10, noi avem datoria de conştiinţă să dăm mărturie”, a accentuat preotul Milan Bălan, consilier al sectorului educaţional din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului.

La rândul său, arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier în cadrul Sectorului Social-Filantropic, Misionar din cadrul episcopiei a subliniat că “spre deosebire de anii trecuţi, anul acesta marşul nostru a început de la spital. Spitalul e locul unde poate să vină viaţă pe pământ şi poate să se oprească viaţa în mod nefiresc prin ceea ce se cheamă întrerupere de sarcină. Noi, azi, suntem împreună pentru a stopa un flagel: avorturile. Statisticile arată că sunt mai multe avorturi decât naşteri. Marşul pentru Viaţă este o ofrandă pe care o alăturăm rugăciunii şi postirii noastre. Ne rămâne să credem că Dumnezeu nu va trece cu vederea jertfa noastră de a da mărturie într-o societate în care nu se mai pune preţ pe viaţă, ci pe confort, bună­stare”.

În Baia Mare, evenimentul s-a desfăşurat şi în acest an sub genericul “Calea Pro Vita”, deoarece aşa cum spune iniţiatorul evenimentului, Marius Sima, preşedintele Asociaţiei “Maramureş pentru Viaţă şi Familie, “cuvântul marş a fost preluat de la organizaţiile din strǎinǎtate, care cu pancarte, scandeazǎ lozinci în fata clinicilor, în care se fac avorturi. Voluntarii pro-vita nu se luptă nici cu doctorii, nici cu mamele, care avorteazǎ, nici cu societatea. A mărşălui e un termen, care vizeazǎ mai curând acţiune militarǎ. Sintagma Calea Pro-Vita exprimǎ disponibilitatea de a dialoga şi de a se implica din partea voluntarilor şi nu de a contura douǎ tabere noi şi voi”.