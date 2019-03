La Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” a avut loc, în Salonul artelor, vernisajul expoziţiei regionale concurs „Circulând corect, ne protejăm viaţa”, aflată la a XII-a ediţie. La acest eveniment au participat preşcolari de la Grădiniţa Nr. 8 (director, Maria Lihet), însoţiţi de educatoarea Pop Greti Maria şi preşcolari de la Grădiniţa Step by Step (director, Mariana Seling), însoţiţi de cadrele didactice Daniela Ghiurko şi Lavinia Pipaş.

Parteneri ai acestui proiect sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Serviciul Rutier Maramureş şi Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step. Coordonatori proiect: director Mariana Seling şi educatoarea Raluca Pop, Grădiniţa Step by Step.

La activitate au participat şi au luat cuvîntul, în deschiderea ei, agent şef principal Florin Frenţ de la Poliţia Municipiului Baia Mare – Biroul rutier, subinspector Roxana Borgyos – Biroul Rutier, Corina Şpan – şef Secţia pentru copii şi Filiale şi educatoarea Raluca Pop Grădiniţa Step by Step.

Fiecare copil a plecat acasă cu semne de carte şi dulciuri oferite de Grădiniţa Step by Step. Expoziţia este găzduită de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” în perioada 19 – 29 martie. (o.m.)