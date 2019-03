Prima ediţie “Masterclass Zumba Fitness vs Strong” (by Zumba)

Sâmbătă, 23 martie, a avut loc prima ediţie a evenimentului sportiv “Masterclass Zumba Fitness vs Strong (by Zumba)” organizat de instructor, Raluca Ciuclan (Club sportiv Gymgees) şi instructor Loredana Micu (Club sportiv Wing Chun), la Sala de Sport a Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”. Au participat în jur de 60 de doamne şi domnişoare din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei şi Satu Mare, care timp de 2 ore au făcut sport, s-au distrat şi nu au ezitat să îşi arate dragostea pentru mişcare şi o viaţă sănătoasă.

“Ţin să mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi şi ne-au susţinut, invitatelor speciale, Andrea Jeromos, Hotca Ana Maria, Ramona Cosovan, care sunt minunate şi au reuşit să creeze o atmosferă incendiară. De asemenea, mulţumesc tuturor doamnelor şi domnişoarelor care au participat la acest eveniment, ce a rezultat a fi un real succes”, ne declară Raluca Ciuclan, organizatoare.

Să nu uităm că sportul este o condiţie esenţială pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată!

Daiana CIORAN, studentă Jurnalism, an II