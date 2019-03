La Rohia, am văzut o bătrânică fericită

Lucrările de reabilitare a drumului din Rohia continuă pentru a treia săptămână consecutivă. După cum am mai scris, se reprofilează drumul, se sapă șanțuri și se taie crengile care pun în pericol cablurile de curent electric. O lucrare aparte a fost făcută pentru lelea Cupșa Reghina de 81 de ani care de zeci de ani nu mai avea acces din drum către casa ei care se află la aproximativ 80 de metri. Trecea din piatră în piatră peste „Valea Părincelui ”, sprintenă ca o căprioară. În urmă cu 60 de ani avea o uliță care du­cea până la casa ei, dar vecinii din stânga și din dreapta cărăruii, au tot avansat până când a mai rămas numai albia pâ­râ­ia­șului. La început a vorbit cu vecinii, ba a făcut și o petiție către cei în drept, dar cu timpul a renunțat a se văita și s-a împăcat cu soarta. În urmă cu vreo două săptămâni, la îndemnul unuia dintre fii, a mers în Tg. Lăpuș la primarul Mitru Leșe. Acesta i-a ascultat păsul și s-a deplasat la fața locului pentru a vedea problema cu ochii lui. „Am înțeles că e un caz social aparte așa că împreună cu lucrătorii de la Serviciul Tehnic am construit un podeț după ce am pus în vale un tub de beton, am lărgit și defrișat drumul către casa bătrânei, astfel că acum are din nou acces spre casă” – ne spune Mitru Leșe, primarul orașului Tg. Lăpuș. Lelea Reghina, cu o doză de umor specific celor de la țară, conchide: „No, amu pot să mor liniștită că are pe unde să mă ducă la groapă”!