Bani alocaţi pentru reabilitarea drumurilor comunale în anul 2019

Aleşii judeţeni au votat în ultima şedinţă extraordinară a forului administrativ judeţean din luna martie, pentru repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pentru anul 2019. Astfel, s-au aprobat, pentru judeţul Maramureş, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, în valoare de 12.328 mii lei. La repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cele două categorii de drumuri, adică drumuri judeţene şi drumuri comunale s-au avut în vedere lungimea, dar mai ales starea tehnică atât a drumurilor judeţene, cât şi a drumurilor comunale.

Şeful administraţiei judeţene, Gabriel Zetea, a arătat că a purtat discuţii cu comisia de Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, ca această sumă mai mare care există la dispoziţia instituţiei în acest an pentru drumurile judeţene şi drumurile comunale să fie repartizată, de această dată, într-un procent mai mare pentru drumurile comunale.

”Ne-am dorit să dublăm suma pe care anul trecut autorităţile locale au avut-o la dispoziţie pentru intervenţii punctuale pe drumurile comunale. Astfel, din suma de 12.328.000 lei, am propus să alocăm suma de 3.328.000 pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale, iar suma de 9.000.000 de lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene. Totodată, îmi doresc să încercăm, mai departe, la alcătuirea bugetului Consiliului Judeţean Maramureş, ca acele capitole care se referă la finanţarea autorităţilor locale în anul 2019 să fie crescute. Aşa cum am mai precizat, instituţia judeţeană va avea la dispoziţie un buget mai mare decât cel de anul trecut şi putem face eforturi, pe mai departe, pentru ca administraţiile locale să fie mai mulţumite în 2019”, a arătat şeful administraţiei maramureşene. Proiectul a fost aprobat cu 28 de voturi pentru, fără nici un fel de dezbateri suplimentare.