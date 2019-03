Longevitate • La 100 de ani, vrea bilet în staţiune

Veteranii de război au solicitat conducerii Casei Judeţene de Pensii Maramureş un bilet într-o staţiune la tratament pentru un coleg de-al lor în vârstă de 100 de ani. Ioan Andreica se dovedeşte a fi plin de energie şi la cei 100 de ani, aşa că şi-a propus să aibă grijă de sănătatea lui şi în acest an, mergând la relaxare într-o staţiune. “Ştiam că există un vârst­nic care merge an de an în staţiune, dar nu ştiam exact despre cine este vorba”, a spus directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Maramureş, Lucica Pop. Mr. (rtr) Ioan Andreica s-a născut în 13 februarie 1919, la Sighetu Marmaţiei. A intrat în al Doilea Război Mondial cu gradul de sergent major, fiind elev în Şcoala Militară.