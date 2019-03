Recomandări pentru tratamentele fitosanitare la meri, peri şi gutui

Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia dăunătorilor şi bolilor la plante şi pomi. Astfel, în livezile de măr şi păr au apărut Gărgăriţa florilor de măr (Anthonomus pomorum L.) şi Făinarea mărului (Podsphaera leucotricha ELL.ET EV). Gărgăriţa florilor de măr este un dăunător care atacă preferenţial mărul, dar se întâlneşte şi în plantaţiile de păr, producând pagube atât în stadiul de adult, cât şi în cel de larvă.

Adulţii hibernanţi se hrănesc cu mugurii vegetativi şi de rod, iar cei estivali cu epiderma şi parenchimul frunzelor. Atacul care produce cele mai multe pagube este însă cauzat de larvele dăunătorului, care consumă în întregime organele interne ale florilor (ovar, stamine), iar acestea nu se mai deschid şi se usucă. De asemenea, bobocii florali rămân atârnaţi pe ramuri, fiind cunoscuţi popular sub numele de „cuişoare”. În anii favorabili dezvoltării dăunătorului, pagubele de pe urma atacului pot ajunge până la 80 – 90%. Pentru evitarea pagubelor produse de această gărgăriţă la măr, dar şi a formelor hibernante de acarieni, păduchi ţestoşi, afide, defoliatoare etc, se recomandă efectuarea unui tratament de prevenire şi combatere, utilizând la alegere una dintre variantele următoare:

1). POLECI (DECA 2,5 EC) 0,03% – 0,05% + THIOVIT JET 80 WG 0,3 % sau COSAVET 80 DF 0,3% sau SULPHUR 80 WG 0,3% sau SULFOMAT 80 PU 0,3% sau POSTALON 90 SC 0,8-1,0 l/ha sau MICROTHIOL SPECIAL 0,3%;

2). CALYPSO 480 SC 0,02% + KUMULUS DF 0,3%, sau KARATHANE M 35 CE 0,06% sau POLISULF TIP M.I.F. 2% .

Perioada optimă de tratament: 10-15% dezmugurire

Fenologic: 10-15 % din mugurii florali sunt dezmuguriţi (au bracteele distanţate şi se vede uşor vârful mugurelui verde-argintiu) şi se va încheia în 5-6 zile. Tratamentul va începe în livezile cu expoziţie sudică şi sud-estică, unde dezmuguritul este mai avansat şi cu livezile cu soiuri precoce. Tratamentul se va aplica diferenţiat în funcţie de microclimatele zonale ale judeţului Maramureş, respectând faza fenologică (10-15 % mugurii florali sunt dezmuguriţi) şi se va încheia în 5-6 zile.

LA PĂR ŞI GUTUI se vor efectua 2 tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea focului bacterian al rozaceelor, arsura comună a mărului şi părului, rapănul părului, precum şi a atacului de gărgăriţă a mugurilor de păr (Anthonomus piri Koll), a formelor hibernante de San Jose, pureci meliferi etc. astfel:

1. CALYPSO 480 SC 0,02% + CHAMP 77 WG 0,2% (COPPERMAX ) sau ALCUPRAL 50 PU sau TRIUMF 40 WG 0,25%;

2. POLECI 0,03% + FUNGURAN OH 50 WP 0,3% sau VITRA 50 WP (CUPRIDIN) 1,5-2 kg/ha

Perioada optimă de tratament

T 1 – Fenologic: 10-15% muguri florali dezmuguriţi; clima- 0,2-01,5 mm precipitaţii, temperatura peste 50 C. Se va încheia în 5-6 zile;

T 2 – Faza fenologică de înălţare a inflorescenţei până la apariţia primei flori. Condiţii meteorologice: temperatura > 5°C. Precipitaţii: 0,2-0,3 mm (condiţii de proiecţie a conidiilor şi începutul proiectării – rapăn).

Recomandări: Dacă în perioada indicată executării tratamentului intervin condiţii nefavorabile de lucru precum ploi reci, zăpadă, temperaturi medii zilnice sub 6° C, tratamentul se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile. Nu în ultimul rând, se interzice păşunatul în livezi timp de 14 zile după aplicarea tratamentului.