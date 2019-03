Un nou volum de proză semnat Radu Sergiu Ruba, lansat în Baia Mare

Poetul, eseistul, prozatorul şi radiojurnalistul, Radu Sergiu Ruba, şi-a lansat cel mai recent volum al său, “Guantanamo” la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”. Acţiunea a fost inclusă în proiectul “Scriitori şi liceeni în Anul Cărţii 2019”, iniţiat de prof.dr. Daniela Sitar-Tăut de la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare. “E o ocazie de a fi împreună noi şi autorul, de a vedea cum arată omul din spatele cărţii”, a spus în debutul întâlnirii prof. dr. Delia Munteanu, de la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”.

Despre volumul “Guantanamo”, prof. dr. Monica D. Cândea spune că după lecturare “am exclamat ca o revelaţie, mă bu­cur că vine Radu Sergiu Ruba la noi”. Titlul cărţii face referire la acea bază militară din Cuba transformată într-o închisoare de maximă securitate.

“Cartea a fost o noutate de lectură. În ultima perioadă, am citit mai mult cărţi de memorialistică, de confesiuni. În această carte e o confluenţă între istorie şi literatură. Acţiunea romanului e amplasată în primăvara lui 2015. Ce m-a impresionat din prima clipă e pasiunea pentru un protagonist feminin. E o carte care cred că o să vă placă. Dincolo de povestea senzaţională, scriitorul ştie să facă apel mereu la zestrea culturală, la marea tradiţie culturală, literară. Finalul e unul dramatic”, a punctat Monica D. Cândea.

Autorul, Radu Sergiu Ruba, a mărturisit că “vin cu o plăcere deosebită în Baia Mare. Eu fiind din Satu Mare e ca şi cum aş sări gardul după prune în vecini. M-am tot învârtit prin Bucureşti până când mi-am luat soţie tot din Satu Mare şi am descoperit că părinţii noştri erau din acelaşi sat”. Referindu-se la volumul său de proză, Radu Sergiu Ruba a menţionat că “Guantanamo e departe de noi, dar se uită la noi. În acţiunea romanului am pornit de la evenimentele contemporane: nişte erori în justiţie şi suspiciunea că în România ar exista închisori militare ale CIA. Eu le-am situat într-o ocnă părăsită în Carpaţi”.

Personajul principal al cărţii e Medeea Man, o femeie de 37-38 ani, divorţată, cu gradul de locotenent-colonel. La un moment dat, în viaţa ei se produce o mare schimbare. Ea ţine foarte mult să facă dreptate şi de aici o serie de întâmplări pe care trebuie să le descopere cititorii.

Radu Sergiu Ruba s-a născut la 14 octombrie 1954, în Ardud, Satu Mare. La unsprezece ani, şi-a pierdut complet vederea, ca urmare a unei boli. A absolvit Facultatea de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti. A debutat editorial în 1983, cu un volum de poeme urmat de altele cinci. A mai publicat trei cărţi de interviuri şi eseuri, patru de proză, între care trei romane, incluzându-l şi pe cel de acum, “Guantanamo”. A alcătuit, de asemenea, o antologie. Scriitorul a fost distins cu numeroase premii în ţară şi în străinătate şi cu Ordinul Meritul Cultural al României în grad de cavaler.