30 de elevi la etapa naţională a Olimpiadei de matematică

La etapa naţională a Olimpiadei de matematică din acest an, judeţul Maramureş va fi reprezentat de un lot format din 30 de elevi. “Dacă în anul şcolar anterior, lotul a fost format din 22 de elevi, în acest an şcolar s-a depăşit acest număr, ajungându-se la 30, fiind, aşadar, cel mai mare număr înregistrat de la debutul participării Maramureşului la această olimpiadă. Concursul va avea loc în perioada 22-26 aprilie, în judeţul Hunedoara. Numărul mare de elevi calificaţi din judeţul nostru la faza naţională a Olimpiadei de matematică reprezintă un rezultat remarcabil al efortului conjugat depus de elevi, profesori şi părinţi pentru ca Maramureşul să fie, şi în acest an şcolar, un important punct de referinţă al performanţei la disciplina matematică”, a declarat prof. dr. Adriana Meşter, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.