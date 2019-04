Al patrulea succes al sezonului

AS Independenţa Baia Mare – CSŞ Târgovişte 3-1 (2-0)

„Domniţele râului” au repurtat a doua victorie consecutivă pe teren propriu, în etapa 13 a Ligii 1 la fotbal feminin formaţia antrenată de Liviu Ivasuc dispunând de ultima clasată, CSŞ Târgovişte, cu scorul de 3-1 (2-0). AS Independenţa Baia Mare a trecut în avantaj la trei minute de la primul fluier, Marinela Cotos înscriind cu un şut de la 12 m, după o pasă primită de la Laura Desmerean. Ioana Borodi aduce o oarecare linişte în minutul 27, când dublează avantajul echipei sale, scor consemnat şi după prima repriză. Băimărencele încep să tremure în minutul 50, CSŞ Târgovişte reducând din diferenţă prin golul semnat de Camelia Moraru. În minutul 80, ecuaţia celor trei puncte va fi pecetluită, Denisa Predoi marcând golul trei al AS Independenţa, formaţie care a egalat ocupanta locului şase. • AS Independenţa Baia Mare: Alexandra Ionescu – Andrea Rakos, Diana Pop, Camelia Daneliuc, Gabriela Tiţu – Raluca Dragoş, Laura Desmerean – cpt., Marinela Cotos, Andreea Pop – Denisa Predoi, Ioana Borodi. Rezerve: Daniela Buftea, Andreea Indrecan, Daiana Oneţ, Cosmina Rotari. Antrenor: Liviu Ivasuc. • Au arbitrat: Adina Claudia Popa (Satu Mare) – Diana Ilie (Oradea), Jennifer Damian (Satu Mare).

Rezultatele etapei 13: AFC Fair-Play Bucureşti – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 0-9; AS Independenţa Baia Mare – CSŞ Târgovişte 3-1; Universitatea Alexandria – Fortuna Becicherecu Mic 0-1; Heniu Prundu Bârgăului – Vasas Femina Odorhei 1-1; Universitatea Galaţi a stat.

Etapa viitoare (duminică, 14 aprilie): Universitatea Galaţi – Universitatea Alexandria; Fortuna Becicherecu Mic – AS Independenţa Baia Mare; CSŞ Târgovişte – Heniu Prundu Bârgăului; Vasas Femina Odorhei – AFC Fair-Play Bucureşti; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca stă.