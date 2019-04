Ora Pământului, sărbătorită prin cântec

Seara de 30 martie a fost una specială pentru Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” din Baia Mare. Peste 150 de copii şi părinţi au cântat în curtea unităţii de învăţământ, manifestarea fiind organizată de Programul Naţional Cantus Mundi cu ocazia Orei Pământului.

„Evenimentul muzical a reunit şase coruri de copii sub sloganul „Conectează-te cu natura!”: corul „Isteţii veseli” (clasa I A, înv. Gabriela Cîmpian), corul „Razele de soare” (clasa I C, înv. Ileana Avram), corul „Del­finaşii” (clasa a II-a B, înv. Camelia Minghiras), corul „Albinuţe vesele” (clasa a III-a A, înv. Florina Bretan), corul „Bucuria” (clasa a IV-a C, înv. Adriana Cînţa) şi corul „Albinuţe zglobii” (clasa a IV-a B, înv. Anca Kato, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare). Mulţumim mult pentru acompaniamentul la chitară d-lui profesor Remus Dan şi foarte talentatului elev Adam Jenei. Le mulţumim părinţilor pentru susţinere”, a punctat prof. Adriana Cînţa, director adjunct al Şcolii Gimnaziale „George Coşbuc” Baia Mare.