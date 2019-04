Concert de pricesne şi muzică religioasă la Seini

La casa de cultură din Seini a avut loc şi în acest an o seară dedicată pricesnelor şi cîntărilor religioase. De la un an la altul, s-a remarcat o creştere a valorii formaţiilor participante, atît în repertoriu, cît şi în calitatea interpretativă, fapte care au fost răsplătite cu aplauze.

Au evoluat pe scenă: corul şi orchestra Bisericii Baptiste „Golgota”, dirijate de Claudiu Sfercoci (pastor, Iosif Morcan), grupul vocal instrumental al Bisericii penticostale „Emanuel” (condus de Vasile Bura), dirijat de Emilia Bura, solistă Renata Ciolt, corurile de copii şi bisericesc al Bisericii Ortodoxe Seini II, preot paroh şi dirijor, Radu Cozma şi profesorii Delia Tămaş şi Daniel Dârle. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea (pastor, Simion Buciuman) a invitat la concert, corul din Remeţi, dirijat de Duruttya Marta şi Procopliuc Ileana. Corul bisericii greco-catolice a susţinut un concert dirijat de prof. Viorel Tarţa (preot-prof, Ioan Sălăgean), unde a evoluat şi eleva Elisa Pop, instruită de Sergiu Miclăuş cu o frumoasă priceasnă. Grupul vocal al Bisericii ortodoxe Săbişa (preot paroh Daniel Andreica) s-a bucurat şi de prezenţa Paulei Andreica, premiată recent la festivalul-concurs „Fii star în ţara ta” cu locul I la secţiunea populară şi locul II la secţiunea patriotică. Corul bisericii ortodoxe Seini I (preot paroh, dr. Bogdan Codre, şi Tomel Pop, preot II), dirijat de prof. Alina Ureche, a încîntat din nou publicul, încheind evoluţiile artistice bisericeşti. Un eveniment foarte apreciat a fost şi în acest an participarea Rafilei Bărbos, acompaniată de prof. Mircea Patovan care a aşezat priceasna pe sufletul şi lacrima celor prezenţi. Formaţiile şi conducătorii lor au fost răsplătiţi cu flori, diplome, plachete, iar pr. Gheorghe Pop a primit din partea gazdei evenimentului, primarul Gabriela Tulbure, un frumos coş de flori, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani. Conform tradiţiei, toţi participanţii au gustat pancove, iar artiştii şi de sarmale de post.