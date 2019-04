Examene Cambridge în Baia Mare

Catedra de limba engleză a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare organizează o nouă sesiune de examene Cambridge pentru elevi. Iată detaliile: KET/PET (for Schools) – 25 mai, First for Schools – 11 iunie, Advanced – 12 iunie. Înscrierile se pot face până în 10 aprilie la oricare din următoarele persoane: prof. Celina Vezentan – C.N. “Gheorghe Şincai” (tel. 0724-530.448), prof. Andrea Ardelean – C.N. “Mihai Eminescu” (tel. 0745-206.780) şi prof. Claudia Morar – C.N. “Vasile Lucaciu” (tel. 0744-804.303). Locul de desfăşurare al examenelor va fi Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare. Intervalul de desfăşurare a probelor orale pen­tru candidaţii înscrişi la examenele First şi Advanced este aproximativ 14-16 iunie. Pentru înscriere, elevii au nevoie de: taxa de examen – KET – 400 lei, PET – 495 lei, First – 670 lei, Advanced – 680 lei, (reducere 10% pentru elevii din clasele bilingve/intensive înscrişi doar pentru nivelul Advanced – de adus adeverinţă); copie a actului de identitate (carte identitate/ certificat de naştere); formular Terms and Conditions; datele personale: număr de telefon, adresă de email, şcoala de provenienţă.