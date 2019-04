Băimăreanca Eliza Buceschi, încă două sezoane la Corona Braşov

Băimăreanca Eliza Buceschi nu a ales CSM Bucureşti, aşa cum se vehicula în ultima perioadă, ci a decis să continue proiectul de la Corona Braşov, componenta lotului naţional de senioare prelungindu-şi contractul pentru încă două sezoane.

„Mă bucur să fac în continuare parte din proiectul Coronei, care creşte de la an la an şi prin care am reuşit să cresc şi eu odată cu el. Îmi doresc foarte mult ca sezonul acesta să terminăm pe un loc de cupe europene. Cu siguranţă, Braşovul are potenţial de a face performanţă, iar la Corona sunt condiţii foarte bune şi acesta este unul dintre motivele care m-a făcut să rămân la Braşov”, a declarat Eliza Buceschi.