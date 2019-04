Wellness Fest în Baia Mare – despre sănătatea personală şi a apropiaţilor

În perioada 5-7 aprilie 2019, Crucea Roşie Maramureş, în parteneriat cu Asociaţia Esperando şi Team For Youth organizează Wellness Fest, care îşi propune să contribuie la creşterea atenţiei acordate de locuitorii municipiului Baia Mare asupra sănătăţii personale şi a apropiaţilor.

Proiectul este organizat de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Maramureş, în parteneriat cu Team For Youth, Esperando şi Podul Viilor 9.

Programul este următorul: Vineri, 5 aprilie 2019, ora 16,00, prezentare de prim ajutor, la pavilionul din Piaţa Libertăţii;

Sâmbătă, 6 aprilie 2019, ora 16,00, prezentare a vieţii cu dizabilităţi, susţinută de Asociaţia Esperando, la pavilionul din Piaţa Libertăţii;

Duminică, 7 aprilie 2019, între orele 12,30-15,00, prezentare prim ajutor, la pavilionul din Piaţa Libertăţii.

Pe durata activităţii, la pavilionul SNCRR, filiala Maramureş, orele 16,00-18,00, se vor desfăşura activităţi cu copiii şi, pentru doritori, măsurarea tensiunii arteriale.

Între orele 16,00-20,00 vor avea loc prezentări bazate pe nutriţie şi sănătate psihică, urmate de un Quiz Night cu tematică de sănătate, susţinut de Asociaţia Team For Youth, la Podul Viilor 9, (activitate cu limită minimă de vârstă: 16 ani).