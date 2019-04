Programul Rabla Clasic a fost suplimentat cu 322 milioane lei

– pot beneficia 35.000 de persoane fizice –

La propunerea Ministerului Mediului, Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru anul 2019, care va asigura resursele financiare pentru susţinerea şi realizarea proiectelor prioritare şi a programelor pentru protecţia mediului.

• Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) va fi suplimentat cu 322 milioane lei, pentru aproximativ 35.000 persoane fizice şi juridice.

• Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus), are alocate 93 milioane lei.

• Programul Rabla pentru electrocasnice, adresat persoanelor fizice în vederea stimulării colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice va avea o alocare reprezentând credite de angajament în valoare de 40 milioane lei.

• Progamul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, are o sumă totală de 130 milioane euro, 120 milioane lei reprezentând cofinanţare prin Programul Operaţional Regional.

• Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, beneficiază de 218,6 milioane lei.

• Programul pentru ges­tionarea deşeurilor, având ca obiectiv reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului, are o alocare este 364,3 milioane lei, iar suma preconizată a fi cheltuită pentru credite bugetare este de 146,8 milioane lei, alocată pentru finanţarea pe două segmente: închiderea depozitelor de deşeuri municipale, pentru care România a fost condamnată de CJUE, respectiv instalaţiile de reciclare.

• Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, va beneficia de un buget de 90 milioane lei.

• Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane – autobuze şi troleibuze electrice/GNC – are alocată, pentru plata proiectelor contractate în 2018, 449,6 milioane lei.

• Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, în scopul informării cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, în contextul obligaţiilor ce le revin conform principiului european plăteşti cât arunci, precum şi în scopul punerii în evidenţă a posibilităţilor de colectare la nivel local, beneficiază de o alocare de 25 milioane lei.

Programul este structurat pe două componente: una care se adresează consiliilor judeţene şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, care pot face parteneriate cu ONG-urile din domeniu, în vederea atingerii grupurilor ţintă la nivel local, iar cealaltă are în vedere o conştientizare la nivel naţional prin intermediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.