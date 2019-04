Interact Vişeu de Sus a oferit „un măr pentru o ţigară”

Pentru a marca Ziua Mondială a Sănătăţii, Clubul Interact Vişeu de Sus a realizat acţiunea „Un măr pentru o ţigară”, în scopul conştientizării impactului negativ al fumatului asupra sănătăţii.

„Un măr pentru o ţigară” este un proiect iniţiat cu câţiva ani în urmă de Clubul Interact Varana Focşani pentru a susţine un stil de viaţă sănătos. În scurt timp, cluburile Interact din Districtul 2241 România şi Republica Moldova s-au alăturat campaniei. Interact este cea mai activă comunitate de tineri cu vârste între 12-18 ani din România. Este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, axată pe beneficiile lucrului în echipă. În prezent, peste 300.000 de tineri din aproximativ 140 de ţări fac parte din peste 13.000 cluburi Interact. Cluburile Interact sunt în strânsă legatură cu Cluburile Rotary (de care sunt sponsorizate) şi Rotaract. Activităţile şi proiectele lor au ca scop promovarea valorilor de leadership şi comunicare în rândul tinerilor, toate dobândite în cadrul unor proiecte caritabile.

Anul acesta, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, Clubul Interact Vişeu de Sus a organizat campania şi în „oraşul dintre râuri”. Ziua Mondială a sănătăţii este marcată în fiecare an în 7 aprilie, începând din anul 1950, în urma hotărârii din 1948 a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Tinerii voluntari, în frunte cu preşedintele clubului, Dragoş Rad, au oferit vişeuanilor câte un măr pentru fiecare ţigară primită în schimb, ca semn al gestului de conştientizare a efectelor negative pe care tutunul le are. Fumatul este una din cauzele majore de îmbolnăvire şi mortalitate în întreaga lume, iar speranţa de viaţă a unui fumător este cu 5 – 20 de ani mai mică. Principalele efecte ale fumatului sunt mărirea riscului de cancer la plămâni şi de boli cardio-vasculare. De asemenea, fumatul produce efecte vizibile şi asupra aspectului fizic: cearcăne şi pungi sub ochi, psoriazis, dinţi galbeni, degete galbene, ten îmbătrânit, păr mai subţire, vergeturi etc.

Chiar dacă renunţarea la fumat poate fi foarte dificilă, milioane de fumători au reuşit. Renunţarea la fumat se poate face începând cu gesturi mici: o ţigară pentru un măr!