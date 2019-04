Concert de jazz cu trioul vienez Dusha Connection la Colegiul de Arte Baia Mare

Încă o dată, Asociaţia One Sound organizează un eveniment cu o bogată „textură” de jazz. Dusha Connection este aventura jazzistă ce trebuie continuată vineri, 12 aprilie 2019, ora 19, în Sala de Concerte a Colegiului de Arte din Baia Mare.

Concertul va cuprinde piese din albumul „ME­RAK”, album cu care trioul vienez a atras atenţia în mod special. Prezentarea CD-ului a avut loc în faimosul club de jazz Porgy&Bess din Viena.

Deschişi spre toate stilurile, aceştia combină cele mai diferite elemente de o manieră pasională, absolut inimitabilă. Trio-ul se inspiră din tezaurul jazzistic, amestecându-şi rădăcinile muzicale, lăsând spaţiu creşterii, elementele care se întrepătrund într-o compoziţie ce dă frâu libertăţii improvizatorice. Soundul generat de Esad Halilovic şi de partenerii săi este plin de melodii tulburătoare, de solouri pline de îndrăzneală şi virtuozitate, turnuri şi ruperi surprinzătoare, experimente neconvenţionale şi construcţii electrizante.

Sebastian Schneider- pian, Thomas Stempowski – contrabas şi Esad Halilovic-baterie au cântat la multe festivaluri de jazz din Europa şi de peste ocean: Jazz Plaza International Festival (Cuba), RARA Festival (Italia), One Jazz Festival (România), Petrovac Jazz Fest (Muntenegru), Hongkong Jazz Festival, Beishan Jazz Festival (China).

Deşi foarte tânăr, pianistul şi compozitorul Sebastian Schneider lucrează deja la un nivel internaţional de top, având toate premisele pentru o carieră de succes. A studiat orga, apoi pianul la Universitatea de Muzică din Viena, iar anul trecut şi-a lansat albumul de debut numit Viennese Soul.

Datorită activităţii sale foarte susţinute ca muzician, basistul şi compozitorul Thomas Stemp­kowski se mişcă fără efort între diferite genuri muzicale. El compune şi cântă pentru diverse producţii de teatru, film şi cabaret. Îşi conduce de asemenea propriile proiecte de muzică contemporană, jazz şi electronică.

Liderul şi fondatorul trupei, bateristul de origine sârbă Esad Halilovic semnează compoziţiile albumului MERAK. Crescut în Serbia şi instruit în Viena, Esad are Balkan-Groove-ul în sânge. Are o bogată activitate concertistică, fiind implicat şi în educaţie şi organizare de evenimente culturale.

Pasionaţii care vor să facă un pas hotărât în lumea jazzului pot achiziţiona biletele online, accesând https://onesound.one. (I.B.M.)