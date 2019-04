„Podul lui Morar”, finalizat până la 30 septembrie 2019

• Bugetul oraşului Ulmeni în 2019, doar pentru supravieţuire!

• Primăriile maramureşene nu vor avea bani până la finalul anului

A trecut ceva vreme de când românii aşteptau bugetele pentru a vedea cum va mai trece un an de sărăcie românească. Gâlceava politico-administrativă de la Bucureşti a făcut ca în unităţile administrativ-teritoriale să se vorbească abia acum, în aprilie 2019, de cum se va împărţi sărăcia într-un an premergător alegerilor locale, dar şi al unei noi crize economice şi financiare ce se anunţă din cancelariile europene. Aceste aspecte negative nu au ocolit nici oraşul Ulmeni.

Acesta fiind tabloul general, am asistat, joi, la şedinţa de Consiliu Local al oraşului Ulmeni unde ca prim punct şi cel mai important pe ordinea de zi a fost dezbaterea şi aprobarea bugetului pentru anul 2019. Un buget postat pe site-ul primăriei încă de când a fost proiectat după ce Consiliul Judeţean Maramureş a trimis în teritoriu împărţeala guvernamentală şi pe cea judeţeană. Deci cei care erau interesaţi puteau uşor să vadă cum sunt alocate sumele de bani la Ulmeni pe principalele linii bugetare. Întârzierile în a aproba noile bugete locale nu fac decât să blocheze activitatea administrativă în cadrul comunităţilor locale maramureşene. Înainte de şedinţa propriu-zisă a avut loc şi şedinţa Comisiei de specialitate pe probleme economico-financiare unde s-au făcut câteva modificări. Au fost puşi bani mai mulţi decât era proiectat la infrastructură, la culte şi sport, dar şi pentru zonele ce vor trebui cofinanţate de la Consiliul Local Ulmeni.

Concluzia însă nu este una bună. Şi în acest an, aşa cum a fost şi în ultimii 7, banii sunt extrem de puţini, bugetul asigurând funcţionarea administraţiei de la Ulmeni doar pentru supravieţuire. Chestiunile de protecţie socială pusă de Guvern în cârca primarilor vor atârna grav, sumele fiind mici şi neacoperind necesarul pentru legea venitului minim garantat, persoane cu dizabilităţi sau asistenţi personali. Toată lumea vorbeşte deja de rectificări bugetare pentru ca anul să fie încheiat bine. Cu mici rezerve, adică din cei 15 consilieri locali validaţi, 14 au fost prezenţi, 13 votând noul buget al oraşului Ulmeni.

„Podul lui Morar”

a intrat în linie dreaptă spre finalizare

După şedinţa de consiliu local unde s-a adoptat bugetul şi unde s-a discutat despre podul peste So­meş, am dat o fugă la „Podul lui Morar” peste râul Someş, un subiect aflat pe buzele multor maramureşeni în ultima perioadă. Lucrările sunt avansate şi podul este „împins” peste râu mai bine de jumătate de distanţă. Sunt asigurări că până cel târziu la 30 septembrie 2019 va avea loc recepţia finală a obiectivului, constructorul luându-şi măsuri de precauţie în caz de vreme nefavorabilă. De altfel, şi înţelegerea dintre Primăria Ulmeni şi Ministerul Dezvoltării se încheie pe 30 septembrie 2019.