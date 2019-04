Sorina Pintea (PSD): Datele şi faptele demonstrează buna guvernare a PSD

În ciuda faptului că preşedintele României încearcă să propage insistent şi sistematic ideea că guvernarea PSD a eşuat, datele şi faptele demonstrează clar contrariul şi arată că Guvernarea PSD are succes, este de părere Sorina Pintea (PSD), ministrul Sănătăţii. În acest sens, oficialul oferă şi câteva exemple concrete, elocvente.

Statisticile arată că, între noiembrie 2016 şi ianuarie 2019, s-au creat peste 320.000 de noi locuri de muncă. Totodată, numărul mediu de pensionari este sub numărul mediu de salariaţi. Tot în guvernarea PSD s-a produs echilibrarea necesară pentru asigurarea deplinei sustenabilităţi a fondului de pensii, fapt care demonstrează că politicile sociale au început să funcţioneze corect. Valoarea medie a pensiei a crescut cu 26,85% între noiembrie 2016 şi ianuarie 2019, iar pensionarii beneficiază de o creştere reală a puterii de cumpărare de 22,75%.

”Salariul mediu brut a crescut cu 60,97%, urmare a majorărilor, dar şi a transferului contribuţiilor, măsură care şi-a dovedit din plin eficienţa. Creşterea numărului de salariaţi combinată cu creşterea salariului brut a condus la creşterea consistentă cu 36,8% a veniturilor fondului de asigurări sociale, care pentru prima dată după foarte mult timp va avea excedent în acest an; în acest fel, s-au securizat drepturile oamenilor la pensie şi sănătate. Mai trebuie amintit faptul că, salariul mediu net a crescut cu 35,17%, iar puterea de cumpărare reală a salariaţilor a crescut, în medie, cu 31,07%, în ianuarie 2019 faţă de noiembrie 2016. În ceea ce priveşte numărul şomerilor, acesta a scăzut cu peste 125.000 de persoane şi a ajuns la un nivel minim istoric. Un alt adevăr este acela că cresc salariile în întreaga economie, inclusiv în mediul privat se consolidează puterea de cumpărare, fapt care duce la creşterea bunăstării oamenilor”, a precizat ministrul PSD, Sorina Pintea.

Biroul de presă al PSD Maramureş

