CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistriţa 21-22 (9-15)

– a 5-a înfrângere consecutivă –

• Sala Polivalentă „Lascăr Pană” • cca 500 spectatori • Au arbitrat: Ionuţ Ifrim – Ovidiu Ilisei (Piatra Neamţ). Obs. Ştefan Ciurea (Craiova) • Aruncări de la 7m: 5-5 (transformate: 4-5; a ratat Lisewska). Minute de eliminare: 2-6. • Minaur: Medvedova (10 intervenţii), Enache (2 intervenţii) – Lisewska 7 (4 din 7m), Tecar 3, Lipară 2, Seraficeanu 2, Burlacenko 2, Polocoşer 2, Orşivschi 1, Bondar 1, Şteriova 1, Cîrstea, Popescu. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs şi Claudia Cetăţeanu. • Gloria Bistriţa: Măzăreanu (14 intervenţii, a apărat şi un 7m), Inculeţ – Ardean Elisei 8 (5 din 7m), Bloj 5, Szabo 3, Pristăviţa 3, Bărbos 2, Todor 1, Rodriguez, Paraschiv, Raţiu, Zegrean, Giurgiucă, Adin. Antrenori: Horaţiu Paşca şi Radu Moldovan.

Duminică, la primele ore ale dimineţii, „gura lumii” vehicula informaţia că fetele de la Minaur vor pierde meciul cu bistriţencele. Scenariul era unul simplu. Baia Mare pierde cu Bistriţa, Râmnicu Vâlcea cîştigă cu Bistriţa şi foarte probabil va deveni campioană, iar bistriţencele ar putea „prinde” o cupă europeană. Refuzăm să credem într-un asemenea scenariu, însă după cum a decurs meciul nu avem foarte multe argumente să credem altceva. O fi existând un sâmbure de adevăr !?!…Poate da, poate nu. Un lucru este, însă, cert. Minaur Baia Mare se află la a 5-a înfrângere consecutivă şi nimeni nu pare îngrijorat. Oare ar trebui să fie?…!…

Dar să revenim la meci. Bistriţa a început bine meciul şi a condus cu 3-1 (min. 4), dar am egalat la 3. Măzăreanu „închide” bine poarta oaspetelor, iar la noi intră tot. Apărarea n-a prins o zi bună. S-au pierdut multe mingi pe greşeli incredibile, pe pase simple, plus câteva aruncări de la distanţă, în care s-a remarcat doar portarul oaspetelor. Scorul devine 9-6 (min. 18) pentru bistriţence. Profităm de eliminarea lui Todor şi de un contraatac ratat al Magdei Paraschiv şi ne apropiem la un gol: 8-9 (min. 20). Însă, din min. 23 şi până la finalul reprizei băimărencele noastre „se pierd” şi scorul devine 9-15.

Se spune că pauza ar trebui să fie un sfetnic bun pentru cei aflaţi în dificultate. Nu este o regulă, dar fetele noastre s-au apărat foarte bine, Medvedova a prins tot şi am revenit în joc la 15-16. Şi începeam să credem că putem întoarce meciul. Apoi, scorul devine 19-16 (min. 47.54) pentru bistriţence. Înscriem de trei ori prin Lisewska, Tecar şi Şteriova: 19-19 (54.12). Şi din nou sperăm… Au urmat, însă, două goluri ale bistriţencelor 19-21. Tecar reduce din handicap, apoi înscrie Pristăviţa. Mai sunt 75 de secunde, Raţiu este eliminată, Lisewska ratează un 7 m, apoi, în ultimele secunde, înscrie Bondar şi meciul se termină cu victoria bistriţencelor 22-21. Scenariul vehiculat înainte de meci.

Baia Mare se situează pe locul 8. Mai avem două meciuri acasă, cu Craiova şi CSM Bucureşti, şi în deplasare la Buzău, Corona şi Zalău. Şi după cum am jucat în ultimele 5 meciuri, nu va surprinde pe nimeni dacă vom ajunge să jucăm barajul pentru a rămâne în Liga Florilor. Am avut speranţe la începutul campionatului, dar apoi, încet, încet, am descoperit că jucăm mai mult la întâmplare… Cei care sunt prezenţi în sală, meci de meci, au văzut acest lu­cru. Mai trebuia să vadă şi alţii … ?!…

Rezultate etapa 21: • SCM Craiova – SCM Gloria Buzău 32-28 • HC Zalău – CSM Slatina 34-25 • CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistriţa 21-22 • SCM Râmnicu Vâlcea – Corona Braşov 28-24 • CSM Galaţi – Măgura Cisnădie (luni, 8 aprilie, 17.30) • CSM Bucureşti – „U” Cluj Napoca (marţi, 9 aprilie, 17.30, TVR HD) • HC Dunărea Brăila a stat.

Etapa viitoare: „U” Cluj – Galaţi (sâmbătă, 13 aprilie, 17.30, TVR HD). Duminică, 14 aprilie: • Cisnădie – Brăila • Slatina – CSM Bucureşti • Bistriţa – Zalău • Gloria Buzău – CS Minaur • Corona – Craiova (18.15, TVR HD). SCM Râmnicu Vâlcea va sta.