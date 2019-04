Până în data de 12 aprilie, Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord Baia Mare sărbătoreşte cei „50 de ani de învăţământ superior tehnic în Baia Mare”.

Programul cuprinde următoarele activităţi: şedinţa festivă – astăzi, marţi, 9 aprilie, ora 12, Aula Magna (str. Victor Babeş 62); „Zilele Carierei” – eveniment destinat studenţilor, absolvenţilor, societăţilor comerciale şi instituţiilor de profil care sunt interesate să ofere oportunităţi de carieră, până în 12 aprilie, la sediul Facultăţii de Inginerie (str. Victor Babeş 62); masă rotundă cu tema „Îmbunătăţirea programelor de studii universitare în vederea acoperirii necesităţilor mediului economic”, miercuri, 10 aprilie, ora 13, Sala Senatului (str. Victor Ba­beş 62); conferinţa internaţională „The XII International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems – CEurSIS 2019”, 11-12 aprilie, sediul Facultăţii de Inginerie (str. Victor Babeş 62); Zilele Porţilor Deschise la Facultatea de Inginerie, 12 aprilie, sediul Facultăţii de Inginerie (str. Victor Babeş 62).