AEM, o asociaţie care luptă pentru drepturile elevilor din Maramureş

Denis Lazăr – elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare – a preluat, de curând, funcţia de preşedinte al Asociaţiei Elevilor din Maramureş (AEM), o organizaţie nonguvernamentală ce are ca scop reprezentarea intereselor comune ale elevilor din judeţul nostru. Pe durata mandatului său, liceanul se va ocupa, alături de colegii săi din asociaţie, de buna implementare a mai multor proiecte ce se vor concentra atât pe sprijinirea şi îndrumarea elevilor, cât şi pe îmbunătăţirea calitativă a actului şi spaţiului educaţional în care aceştia învaţă.

•„Cutia”, în premieră în judeţul nostru

Reporter: Ce proiecte preconizezi să dezvolţi în mandatul tău?

Denis LAZĂR: Proiectele pe care le avem în derulare sunt bine puse la punct şi dorim să le finalizăm până la sfârşitul anului 2019. Un prim proiect a pornit de la faptul că o statistică îngrijorătoare arată că doar 60% dintre elevii din Maramureş au auzit de Statutul elevului şi doar 20% îşi autocaracterizează cunoştinţe despre acesta ca fiind mediu spre ridicat. Acest lucru ne-a îndemnat să facem această operaţiune, „Cutia”, care este un concept foarte nou şi pentru prima dată în Maramureş. În cadrul acestei operaţiuni, doi delegaţi ai asociaţiei duc o cutie în toate cele 31 de licee din judeţ. Astfel, fiecare elev poate să vină să întrebe despre sistemul educaţional, ne pot spune dacă li s-au întâmplat anumite abuzuri, dacă s-a întâmplat ceva ce cred ei că este în neregulă. Toate acestea pot fi scrise anonim pe bucăţi de hârtie care sunt puse în cutie. La cele pa­tru colegii naţionale din judeţ – „Vasile Lucaciu”, „Gheor­ghe Şincai”, „Mihai Eminescu” şi Dragoş Vodă” – cutia va sta câte o săptămână, iar la restul liceelor – câte 2-3 zile. Alt proiect pe care dorim să îl facem este unul dintre cele mai mari realizate de o asociaţie de elevi şi este, din nou, o premieră. Rata transferurilor în liceele din România este una extrem de mare de la un profil la altul, mai ales de la real la uman, şi din acest motiv vrem să facem cursuri gratuite de orientare în carieră. Aşadar, vom oferi consiliere pentru clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a. În acest sens, dorim să colaborăm cu alte ONG-uri pentru că e nevoie de foarte multe resurse umane. Al treilea proiect – „Arta de a conduce”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Con­siliul Judeţean Maramureş şi Instituţia Prefectului Maramureş. Un proiect interesant, atractiv, în cadrul căruia 30 de elevi au fost aleşi pentru a îndeplini funcţii în administraţie timp de o zi: de la prefect la preşedinte de consiliu judeţean ori inspector şcolar.

• „Când vine vorba de judeţ, există probleme mari”

R.: Care sunt problemele cu care se confruntă elevii maramureşeni?

D.L.: Dacă e să ne referim prima dată la municipiul Baia Mare, aici situaţia este bună. Liceele au fost renovate în ultimii ani, cum e cazul Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” care s-a modernizat foarte mult. Dar când vine vorba de judeţ, există probleme mari. Avem încă foarte multe şcoli care nu sunt dotate, în care condiţiile sunt atroce. Mai avem situaţii în care elevilor le este foarte greu să ajungă la şcoală, iar aici pot da exemplu comuna Poienile de Sub Munte. Altă problemă, tot în mediul rural, este că nici un elev nu are habar de statutul elevului. Acolo se poate întâmpla orice pentru că nimeni nu reclamă nimic. De cealaltă parte, există localităţi din judeţ cu şcoli impresionante, cum e cea din Ulmeni, care a fost modernizată, cred, pe fonduri europene. În Vişeu de Sus – liceul e la fel. Totuşi, am descoperit că administraţiile locale nu cer bani pentru educaţie. În urmă cu trei luni, am făcut cerere pe Legea 544 în care am cerut alocarea bugetului local în toate UAT-urile din judeţ. Doar de la 46 am primit răspuns. Ceea ce e tragic. Am vorbit cu primari care nu ştiu sau nu sunt interesaţi. Pe de altă parte, mai există probleme cu paza în şcoli. Sunt şcoli care nu au nici măcar gard. Una peste alta, dorim ca asociaţia noastră să fie o structură care luptă pentru drepturile elevilor, care vrea ce e mai bun de la educaţia românească şi care îşi propune să se asigure că se respectă legile şi normele în spaţiul şcolar. Dorim să facem ca acest mecanism educaţional să meargă cât de bine.