Fondul Proprietatea a aprobat dividendul de 0,9030 lei/acţiune

Acţionarii Fondului Proprietatea au aprobat distribuirea sub formă de dividende a sumei de 654,84 milioane lei, echivalentul unui dividend brut de 0,9030 lei/acţiune, care oferă acţionarilor un randament brut de aproape 10%.

Distribuţia din 2019 reprezintă cea mai mare returnare de capital sau dividende pe care FP o distribuie acţionarilor.

Acesta este al doilea an la rând când FP distribuie acţionarilor dividende. Anul trecut, Fondul a alocat din rezultatul obţinut în 2017 un dividend brut/acţiune de 0,0678 lei, fiind pentru prima dată din 2012 când FP a acordat dividende. În rest, conducerea Fondului a optat pentru returnări de bani acţionarilor din capitalul social.

În 2018, FP a obţinut un profit net de 935,1 milioane lei, cu 27,5% sub cel din anul anterior, pe fondul scăderii veniturilor nete din activitatea operaţională cu 25,7%, la 1,018 miliarde lei, în condiţiile în care, în 2017, FP a înregistrat câştiguri nete realizate din vânzarea activelor imobilizate deţinute pentru vânzare de 330,6 milioane lei şi câştiguri nete realizate din vânzarea participaţiilor disponibile pentru vânzare de 38,5 milioane lei.

Veniturile brute din dividende obţinute în 2018 au fost de 776,2 milioane lei, cu 4,8% peste cele din anul 2017, cele mai mari dividende încasate de FP fiind de la Hidroelectrica – 363,3 milioane lei, OMV Petrom – 113,3 milioane lei şi Aeroporturi Bucureşti – 91,2 milioane lei