În căutarea lalelei pestriţe…

Duminică, în ultima zi din luna martie, împreună cu elevii clasei mele, am descins în Rezervaţia de stejar pedunculat Bavna, din apropierea satului nostru, Lucăceşti, ca să vedem dacă a înflorit laleaua pestriţă şi dacă sunt necesare acţiuni de ecologizare în zonă, acum, în preajma Zilei Mondiale a Păsărilor şi a Zilei Pământului. Ne-am bucurat să vedem că pădurea este curată. Mizerii puţine, ce e drept, sunt doar pe păşunea din apropiere.

Chiar de la intrare, ne-a atras atenţia tânguitul produs de stârcii cenuşii care au sosit şi îşi pregătesc cuiburile din vârfurile stejarilor. Am fost impresionaţi de deschiderea aripilor în zbor al unor stârci mai tineri, dar cei mai mulţi se odihneau după epuizantul zbor din ţările calde.

Apoi, pe drumul ştiut, ne-am îndreptat spre locul unde înfloreşte laleaua pestriţă. Am întâlnit luşte (luşcuţe), călugărei, viorele, brebenei, albăstrele. Laleaua încă nu şi-a făcut apariţia, poate din cauza frigului din ultimele zile. Am cules câte un buchet de ghiocei, am admirat coroana impresionantă a stejarilor, am vizitat cel mai drept stejar din rezervaţie şi ne-am grăbit să ieşim la marginea pădurii, să frigem slănină, să jucăm fotbal, volei, badminton sau să ne relaxăm pe pături, mai ales că vremea a fost călduţă.

Vom merge din nou peste o săptămână, cu speranţa că vom întâlni laleaua pestriţă înflorită, ca să o putem admira în splendoarea ei – fără să o rupem, bineînţeles.

Prof. înv. primar Ana DRAGOŞ, Şcoala Gimnazială Lucăceşti