Albert Cristescu şi-a prelungit contractul cu Minaur

– din sezonul viitor Ciobanu Ionuţ se alătură echipei –

În cadrul conferinţei de presă organizată la sediul Clubului Sportiv Minaur, au fost prezentaţi doi sportivi, care se alătură lui Alexandru Csepreghi şi Cip Tomas în sezonul viitor, Albert Cristescu şi Ionuţ Ciobanu.

După 2 ani în care a evoluat în culorile Minaurului, Albert Cristescu a decis să continue încă două sezoane. Pivotul, în vârstă de 26 de ani, a evoluat în trecut pentru CSM Bucureşti, HCM Constanţa, HCM Minaur şi CSA Steaua Bucureşti.

„În primul rând, vreau să îi mulţumesc domnului primar Cătălin Cherecheş şi antrenorului Raul Fotonea pentru încrederea acordată. Sunt foarte fericit pentru semnarea noului acord şi îmi doresc din suflet ca în sezonul viitor să jucăm în cupele europene şi să readucem Minaurul acolo unde îi este locul” – a declarat Albert Cristescu.

Al doilea transfer pentru noul sezon este Ionuţ Ciobanu, care, după 3 ani la CSM Bucureşti, a decis să se alăture proiectului Minaur, pentru următoarele două sezoane. Portarul, în vârstă de 35 de ani, fost jucător al naţionalei masculine a României, a evoluat în trecut pentru CSA Steaua, Energia Pandurii Târgu-Jiu, CSM Bucureşti, Toledo BM (Spania), HC Odorhei şi Mulhouse (Franţa).

„Am ales Minaur pentru că am încredere în proiect, în oamenii care coordonează acest proiect şi îmi doresc ca împreună să avem rezultate cât mai bune. Baia Mare este o echipă cu tradiţie şi tot timpul am jucat cu emoţii aici, indiferent de echipa la care am activat. Nu în ultimul rând, vreau să joc în faţa unui public minunat cum este cel din Baia Mare. Tot timpul l-am admirat şi abia aştept să ne întâlnim în sală” – a declarat Ionuţ Ciobanu.