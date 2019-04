Concursul interjudeţean “Grigore Moisil” • O sărbătoare regională a matematicii şi informaticii (II)

• Secţiunea Informatică •

Clasa a V-a

Premiul I – Ianoș Alex, CN „Gheorghe Şincai” Baia Mare.

Premiul II – Contraș Adrian, CN „Gheorghe Şincai” Baia Mare.

Clasa a VI-a

Premiul I – Caracioni I Octavian-Luca, CN „Mihai Eminescu” Satu Mare – Centrul Județean de Excelență Satu Mare; Tudose Rareș-Felix, CN „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureş.

Premiul II – Hajnal George-Florin, Palatul Copiilor Târgu Mureş – Structura Clubul Copiilor Sighişoara.

Premiul III – Luncan Vlad, CN „Emanuil Gojdu” Oradea.

Mențiune – Florea Vasile-Alexandru, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei; Silaghi R Vlad-Andrei, CN „Mihai Eminescu” Satu Mare – Centrul Județean de Excelență Satu Mare.

Clasa a VII-a

Premiul I – Alexuțan CT Cristian, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău.

Premiul II – Floare Doru, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița.

Premiul III – Ursache Matei, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca.

Mențiune – Bindea Mihai, CN „Liviu Rebreanu” Bistrița; Pîrvulescu S Șerban, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea; Tomole I Alexia-Irina, CN „Silvania” Zalău; Nojea Răzvan-Ionuț, CN „Mihai Eminescu” Satu Mare.

Clasa a VIII-a

Premiul I – Hanțig Lorena, CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; Moca Andrei, CN „Liviu Rebreanu” Bistrița.

Premiul II – Mărcuș Alexandru-Marian, CN „Gheorghe Şincai” Baia Mare.

Premiul III – Vana Marc, CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca.

Mențiune – Lușcan Alexandru-Mihai, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud; Diaconescu Răzvan, CN „Vasile Lucaciu” Baia Mare; Pețan Ioana-Nicoleta, CN „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureş.

Clasa a IX-a

Premiul I – Uzum LM Răzvan-Viorel, CN „Mihai Eminescu” Satu Mare – Centrul Județean de Excelență Satu Mare.

Premiul II – Durla-Pașca MC Paul-George, CN „Mihai Eminescu” Satu Mare – Centrul Județean de Excelență Satu Mare.

Premiul III – Lauran David-Andrei, CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; Oniga Andrei-Mihai, CN „Liviu Rebreanu” Bis­trița.

Mențiune – Mujdar Milan, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei; Mărcuș DD Paul-Dorin, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea; Oltean MO Irina-Ștefania, CN „Silvania” Zalău; Suciu Bogdan, CN „Gheorghe Şincai” Baia Mare; Toșa David, CN „Unirea” Târgu Mureş; Vlas Dumitru, CN „Unirea” Târgu Mureş.

Clasa a X-a

Premiul I – Pop GA Alex-Nicolae, CN „Silvania” Zalău.

Premiul II – Lazăr Laurențiu, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei.

Premiul III – Coroian N David-Nicolae, CN „Mihai Eminescu” Satu Mare – Centrul Județean de Excelență Satu Mare.

Mențiune – Cotor DC Andrei, CN „Silvania” Zalău; Râpeanu George-Alexandru, CN „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca; Stanciu Alin-Gabriel, CN „Liviu Rebreanu” Bistrița; Demian Cătălin-Ionuț, CN „Liviu Rebreanu” Bistrița; Ihuț Andra-Sorina, CN „Liviu Rebreanu” Bistrița; Teglaș Bogdan, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei.

Clasa a XI-a

Premiul I – Sîrbu Vlad, CN „Unirea” Târgu Mureş.

Premiul II – Preda Andrei-Constantin, CN „Mihai Viteazul” Turda.

Premiul III – Țiplea Ștefan-Alexandru, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei.

Mențiune – Hill AS Alex-Shantih, CN „Silvania” Zalău; Racheriu Nicolae, CN „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureş; Fernea Dan-Tudor, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei; Lieb Z Hanna-Georgina, CN „Kölcsey Ferenc” Satu Mare; Mota Andrei, CN „Vasile Lucaciu” Baia Mare; Toma DM Adrian, Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș; Turcsa Alexandru-Andrei, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca.

Clasa a XII-a

Premiul I și Premiul special al UBB Cluj-Napoca – Neghina C Dragoş, CN „Silvania” Zalău.

Premiul II – Pătcaș Rareș-Dănuț, CN „Andrei Mureșanu” Dej.

Premiul III și Premiul special Graiul Ma­ra­mureșului (250 lei) și Premiu special BCR – Dicu Dan-Alexandru, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei.

Mențiune – Cotârlan Codrin, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei; Tempfli Z Levente, CN „Kölcsey Ferenc” Satu Mare; David Cătălin-Ioan, CN „Gheorghe Şincai” Baia Mare; Popescu Valeria, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca.

Premiile oferite de Graiul Maramureșului au ajuns la Matei Alexandru Bledea, CN „Gheorghe Șincai” – matematică, și Dicu Dan-Alexandru, CN „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei.

Aceștia sunt pre­mian­ții, dar felicitări merită toți participanții, profesorii îndrumători și părinții, deopotrivă. Succes la olimpiadele naționale de profil. Și până la cea de-a 35-a ediție, care va avea loc anul viitor la Bistrița, un gând de-al academicianului Moisil: dacă este ceva cu care trebuie să rămână absolventul unor cursuri liceale, acel ceva este învățatul de a gândi.