„Prin prevenţie, sănătate pentru toţi!” – De Ziua Mondială a Sănătăţii

Tema din acest an a fost reprezentată de acoperirea universală cu servicii de sănătate preventive.

„Prin prevenţie, sănătate pentru toţi!” a fost sloganul Zilei Mondiale a Sănătăţii din acest an. Asistenţa medicală primară este cea mai eficientă cale pentru a obţine sănătate pentru toţi.

Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, acoperirea universală cu servicii de sănătate defineşte asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătăţii, de prevenire a îmbolnăvirilor, curative, de reabilitare şi paliative de o calitate suficientă, astfel încât să fie eficiente şi să menţină în acelaşi timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populaţiei în urma accesării acestor servicii.

Aproximativ jumătate din populaţia lumii nu are acces la servicii esenţiale de sănătate. De asemenea, 800 de milioane de persoane (12% din populaţia lumii) plătesc cel puţin 10% din veniturile obţinute pentru serviciile de sănătate de care beneficiază.

Celebrarea în fiecare an a acestei zile are ca scop general conştientizarea tuturor oamenilor şi popoarelor în ansamblu, precum şi a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor profesionale din domeniul sănătăţii şi a societăţii civile asupra importanţei pe care sănătatea o are pentru viaţa fiecărui individ şi pentru societate.