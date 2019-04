Volum de poezii lansat de Adriana Costinaş

Mâine, 13 aprilie, de la ora 11, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare va avea loc lansarea volumului de poezii intitulat „The sweet life beyond and on Earth”, semnat de tânăra Adriana Costinaş, apărut la Editura Rotipo, Iaşi, 2019. „Adriana Costinaş, finalista concursului «New Drama», este un dra­maturg de doar 17 ani. Având aspiraţii înalte, aceasta doreşte să îşi înceapă aventura în lumea fascinantă a literaturii şi a teatrului”, relatează Iulia Man şi Mihai Todoruţ.