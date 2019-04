În Piaţa Revoluţiei • Protest contra majorării preţului la salubritate

Băimăreanul Ioan Butian protestează, până în data de 15 aprilie, în Piaţa Revoluţiei din Baia Mare. Supărările omului sunt legate de majorarea preţului la salubritate. În consecinţă, nemulţumitul este prezent în fiecare zi, între orele 13 şi 15, pe platoul Bucureşti, făcându-şi cunoscute nemulţumirile: „Ceea ce am făcut eu în urmă cu doi ani, acum repet. Atunci spuneau că se va face o lege, s-a făcut! Am convins un parlament să facă o lege, adică Legea 175/2018, ce a intrat în vigoare în 2019. Legea spune că la toate serviciile de utilităţi oferite populaţiei va scădea TVA-ul la 9%. Cei de la Vital au scăzut şi ei această cotă. Eu am cerut ca ea să fie zero la canalizare, dar au spus că nu se poate. Dar acum cei de la societatea de salubrizare au scumpit taxa, aşa că eu mi-am făcut iar autorizaţie şi protestez în centrul oraşului. Deci trebuie respectată această lege de către toţi agenţii economici. Anul trecut, cei de la salubritate, fără să ne întrebe, au făcut pe două luni. Iar în acest an, au făcut pe o lună, de aceea apare dublare la preţ, deoarece s-a suprapus cu Legea 175. Directorul de la Drusal mi-a spus că cei din Consiliul Local i-au aprobat noile tarife. Însă eu i-am spus că nu înţeleg ce are Consiliul Local cu buzunarul meu (…) În concluzie protestez pentru că nu se respectă o lege şi din cauză că tariful la serviciul de salubritate s-a dublat. Protestul meu durează şapte zile, că aşa spune legea. În data de 9 aprilie a fost prima zi. Până în data de 15”, a explicat Ioan Butian. Acesta a mai spus că dacă nu va fi băgat în seamă va recurge şi la greva foamei, precum a făcut-o şi în urmă cu doi ani, în faţa Palatului Administrativ din Baia Mare.