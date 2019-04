Interes crescut pentru angajare

• pe cele 744 de locuri de muncă, s-au înscris 540 de persoane, din care 280 au fost selectate •

Ieri, 12 aprilie, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de AJOFM Maramureş în Casa Armatei din Baia Mare, a atras un număr ridicat de participanţi din toate categoriile de vârstă, de la liceeni care îşi iau măsuri de precauţie pentru momentul în care vor absolvi studiile, până la persoane de vârsta a doua care doresc să se angajeze. Angajatorii consideră că mai nou au de-a face cu oameni mult mai pretenţioşi, căci potenţialii salariaţi caută lefuri ridicate, facilităţi salariale şi un program de lucru flexibil, ca să nu spunem lejer.

“M-am interesat la Cercul Militar Judeţean, aş fi interesat de o carieră militară. Eu sunt acum în clasa a XII-a şi mă pregătesc pentru când voi absolvi liceul. Încă nu ştiu exact ce voi face”, a răspuns unul dintre participanţii la bursă, Robert.

O altă participantă, Dorina, ne spune: “Caut un loc de muncă în comerţ, am mai fost vânzătoare, dar am rămas fără acel loc de muncă de o săptămână”.

Nu e pretenţioasă nici Mihaela. “E bun orice găsesc, să fie loc de muncă. S-a închis punctul de lucru unde am lucrat şi sper să găsesc ceva. Dacă vrei să munceşti, găseşti”.

La rândul său, Cornelia, a arătat: “Sunt pentru pri­ma dată la bursă. De ieri sunt fără loc de muncă. Aş vrea ceva … precum operator date sau în domeniul resurse umane. Eu am terminat Economia. Salariul mă interesează în primul rând, dar şi programul contează, sau cel puţin să fie o concordanţă între retribuţie şi salariu”.

Angajatorii nu sunt optimişti

“Lumea a fost şi nu a fost interesată de oferta noastră, mulţi nu doresc să se reorienteze profesional. E tot mai greu să găseşti angajaţi, oamenii nu sunt de calitate, nu vor să muncească, dar pretenţii financiare au…”, a declarat unul dintre angajatori, Iulia Tuns.

Cristina Sălăgean a remarcat faptul că au fost mai multe persoane ca la alte burse: „Se găsesc mai mult muncitori necalificaţi, dar cei care necesită studii superioare sunt mai greu de găsit. Lumea nu are experienţă, angajatorul cere experienţă, iar ei aşteaptă remuneraţii mari. Cam la asta se rezumă ce a fost aici”.

Oana Oşanu, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM), consideră că şansele de angajare au fost mari la evenimentul de ieri, doar cine nu a dorit cu adevărat să muncească nu şi-a găsit loc de muncă.

“Am depus eforturi mari pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Anul acesta, avem 722 de locuri de muncă, din care 64 sunt pentru studii superioare. Sunt 46 de agenţi economici prezenţi la bursă. Maramureşul are un deficit de forţă de muncă. Tinerii, în special, doresc salarii cât mai mari şi angajatorii, de multe ori, nu sunt la nivelul aşteptărilor persoanelor aflate în căutarea unui job. A crescut nivelul salariului minim în economie. Eu cred că e imposibil ca o persoană aflată la bursă să nu îşi găsească un post”, a declarat Oana Oşanu.

La ediţia din acest an, 540 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au vizitat standurile angajatorilor, din care 280 au fost selectate în vederea angajării, iar 28 au primit repartiţii şi au fost angajaţi chiar în ziua bursei. Din cei 28 de şomeri angajaţi, 2 persoane sunt cu studii superioare şi au fost încadrate pe posturi de inginer instalator, respectiv responsabil cont client. Persoanele cu studii medii (liceu, şcoală postliceală sau profesională), precum şi şomerii fără calificare s-au angajat în următoarele meserii: muncitor necalificat – 7, manipulant mărfuri – 4, stivuitorist – 3, tâmplar – 2, ucenic constructor – 2, bucătar – 1, asistent vânzări – 1, brutar – 1, lucrător co­mercial – 1, şofer – 1, operator date – 1, cameristă – 1, operator la maşină cu comanda numerică – 1.

La bursa generală 2019 au participat şi reprezentanţi ai Centrului Militar Judeţean Maramureş, care au oferit sprijin şi informaţii persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în domeniul militar.