Eşec, eliminări şi ne îndreptăm către baraj

SCM Gloria Buzău – CS Minaur Baia Mare 28-24 (13-11)

CS Minaur Baia Mare a ajuns la şapte meciuri fără victorie în Liga Florilor şi are şanse ca acest coşmar să se prelungească. Formaţia antrenată de Costică Buceschi a pierdut un duel important în etapa 22, probabil chiar decisiv, cel cu SCM Gloria Buzău din deplasare, 28-24 (13-11), şi va trăi până la finalul sezonului cu emoţiile evitării sau nu a locului de baraj pentru retrogradare/promovare.

Programul finalului de campionat este unul infernal, acasă cu SCM Craiova şi CSM Bucureşti, respectiv în deplasare la Zalău şi Braşov. Am avea nevoie de cel puţin un succes pentru a scăpa de baraj, însă nici atunci nu ar exista certitudinea clarificării situaţiei, depinzând şi de jocul celorlalte rezultate. Dacă la un moment dat se vorbea de un loc de cupă europeană, acum ne gândim cum să terminăm deasupra locului 11.

Meciul de la Buzău a avut pe teren o singură echipă, cea gazdă, care a condus în permanenţă, chiar dacă băimărencele au egalat, însă o singură dată (9-9). În rest, am ratat mult, am comis nenumărate erori, dar am avut parte şi de un arbitrat ostil, clujenii Badiu şi Barbu aducându-şi din plin contribuţia la obţinerea celor trei puncte de către Gloria Buzău. Ca tacâmul să fie complet, am primit şi două cartonaşe roşii, respectiv albastre, Shteriova şi Burlachenko fiind eliminate în minutul 58 după o altercaţie cu Subţirică, jucătoare „com­pensată” cu aceleaşi cartonaşe. • Arbitri: Gabriel Badiu / Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Observator FRH: Valter Dăncescu (Bucureşti). • Aruncări de la 7 m: 6-4 (transformate: 5-4; a ratat Simion). Minute de eliminare: 10-10 (în min. 58, Subţirică, respectiv Shteriova şi Burlachenko au primit cartonaşe roşii şi albastre). • SCM Gloria Buzău: Mîrcă Olariu, Iordache, Puşcaş – Simion 11 (3 din 7 m), Leahu 4, Gedroit 3 (2 din 7 m), Havronina 3, Ilyna 3, Subţirică 1, D. Predoi 1, Nan 1, Stoleru, A. Predoi, Cioplea, Banciu, Mărginean. Antrenor: Romeo Ilie. • CS Minaur Baia Mare: Medvedova, Enache – Lisewska 7 (3 din 7 m), Burlachenko 5, Seraficeanu 3, Cîrstea 2, Popescu 2, Tecar 2 (1 din 7 m), Polocoşer 1, Bondar 1, Shteriova 1, Lipară, Orşivschi, Taivan. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs şi Claudia Cetăţeanu.

Rezultatele etapei 22: CSU Cluj-Napoca – CSM Galaţi 31-27; ASC Corona 2010 Braşov – SCM Craiova 19-26; CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – HC Zalău 33-23; SCM Gloria Buzău – CS Minaur Baia Mare 28-24; CS Măgura Cisnădie – HC Dunărea Brăila 28-22; CSM Slatina – CSM Bucureşti (miercuri, 17 aprilie, ora 18.00); SCM Râmnicu Vâlcea a stat.

Etapa viitoare • Miercuri, 24 aprilie: SCM Râmnicu Vâlcea – CS Măgura Cisnădie, ora 17.30, TVR HD • Joi, 25 aprilie: HC Zalău – SCM Gloria Buzău; HC Dunărea Brăila – CSU Cluj-Napoca; CSM Galaţi – CSM Slatina; CS Minaur Baia Mare – SCM Craiova; CSM Bucureşti – CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, ora 17.30, TVR HD; ASC Corona 2010 Braşov stă.