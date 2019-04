Europarlamentarul PNL Cristian Buşoi: Avem proiecte concrete, fapte concrete, care schimbă în bine viaţa românilor (P)

Europarlamentarul PNL Cristian Buşoi a fost zilele trecute în Maramureş, s-a întâlnit cu liderii liberali locali, a discutat despre proiectele pe care le-a susţinut în Parlamentul European, dar şi despre importanţa alegerilor europarlamentare din luna mai.

De ce ar trebui românii să voteze lista PNL la alegerile europarlamentare din luna mai ?

Sunt argumente solide în favoarea listei PNL. Grupul de europarlamentari PNL este cel mai activ în Parlamentul European. Avem proiecte concrete, fapte concrete. Trebuie să separăm apele. Să vedem cine e cu Uniunea Europeană, aşa cum este PNL, şi cine, din interese personale şi de partid, vrea să scoată România din Uniunea Europeană aşa cum face PSD. În acest moment, România are o imagine foarte proastă în Europa din cauza PSD. Un exemplu grăitor chiar şi pentru imaginea PSD este acela că socialiştii europeni vor să îngheţe orice relaţie cu PSD cel puţin până în iunie, după alegerile europarlamentare, după care vor să scoată PSD din PES.

Ce ne puteţi spune despre proiectele dumneavoastră la nivelul Parlamentului European?

În calitate de responsabil pentru programul de sănătate al întregii Uniunii Europene pentru 2021-2027, am reuşit să introduc finanţarea pentru acţiuni de prevenţie în sănătate şi descoperirea timpurie a bolilor. Iniţial, au fost 413 milioane de euro alocaţi pentru acest program însă, în urma unor amendamente, suma a crescut la 473 milioane de euro.

De asemenea, am susţinut Programul de cercetare în sănătate “Orizont Europa”, program în care Comisia Europeană a venit cu o propunere de 7,6 miliarde euro, iar în urma unui amendament susţinut de mine şi de colegii mei s-a ajuns la o alocare de 9,7 miliarde euro, disponibili pentru cercetarea în sănătate.

Un alt amendament propus de mine şi adoptat la nivel european prevede că o mare parte din banii alocaţi pentru sănătate vor fi dedicaţi oncologiei, având ca prioritate studiul cancerului la copii. Obiectivul UE este de a eradica cancerul la copii până în anul 2040 şi mă bucur că la acest obiectiv am contribuit în mod direct.

Acestea sunt doar câteva din proiectele concrete în domeniul sănătăţii pe care le-am promovat la nivel european. Avem în continuare multe proiecte pe care dorim să le promovăm şi să le implementăm şi sunt convins că activitatea noastră va schimba multe lucruri în bine şi pentru români.