Lupta pentru promovare, mai palpitantă

• ACS Fotbal Comuna Recea – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-4 (0-2) •

Lupta pentru promovare a devenit şi mai palpitantă după deznodământul din derby-ul ACS Fotbal Comuna Recea – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, derby încheiat cu victoria oaspeţilor, 2-4 (0-2), formaţie ce i-a egalat la puncte pe maramureşeni.

Trupa lui Buia şi Mic a rămas, totuşi, pe prima poziţie, şansele unei promovări în eşalonul secund fiind de partea formaţiei noastre, având avantajul meciurilor directe, în urma succesului din tur (3-0). Comuna Recea a jucat modest în derby-ul cu ciucanii de sâmbătă după-amiază, pe când vizitatorii s-au dovedit mai pragmatici, au speculat fiecare fisură din defensiva maramureşenilor, şi au concretizat aproape fiecare oportunitate. Iar în minutul 7 vor şi deschide scorul, căpitanul Barna şutând imparabil de la 14 m. Situaţia se complică şi mai mult pentru Recea în minutul 31, Urs văzând direct cartonaşul roşu pentru un fault din postura de ultim apărător. Miercurea Ciuc va profita imediat de superioritatea numerică creată şi îşi va dubla avantajul la faza imediat următoare, Lalic reluând în poartă din 7 m. Relansarea partidei se va produce în minutul 53, Lemac obţinând un penalty. Bota va executa în faţă pentru Ciocan şi golgheterul maramureşenilor reaprinde speranţele. Oaspeţii refac diferenţa de două goluri peste trei minute, Barna transformând o lovitură de la 11 m. Jebari duce scorul la 1-4 în minutul 61 cu un şut de la 10 m, dar scorul final este stabilit de golul marcat de Bota din penalty în minutul 64. Recea a avut şansa desprinderii decisive în situaţia unei victorii, chiar şi un egal îi era la îndemână, însă mai sunt şapte etape şi actualul lider nu mai are voie să se împiedice dacă într-adevăr doreşte să promoveze. • ACS Fotbal Comuna Recea: Bota – A. David, Kereki, Urs, Roş, Oșan, Micaș, Ciocan, Mărieș, Rus, Lemac. Antrenori: Romulus Buia şi Ovidiu Mic.

Puncte obţinute din prima repriză

• CS Minaur Baia Mare – Avântul Reghin 1-0 (1-0)

CS Minaur a luat toate cele trei puncte din confruntarea de acasă cu Avântul Reghin, puncte obţinute încă din prima repriză, unicul gol aparţinându-i lui Valer Giurgiu, care a marcat cu un şut din afara careului de 16 m în minutul 9. Scorul putea fi şi mai mare, însă galben-albaştrii s-au jucat cu ocaziile, aceştia mai irosind patru sau cinci oportunităţi clare. Acest lucru putea să-i coste, oaspeţii trecând în două rânduri pe lângă gol. Ar fi fost nemeritat, gruparea de sub „Dealul Florilor” având iniţiativa în cea mai mare parte, cele trei puncte fiind incontestabile. De remarcat curajul tehnicianului Dorin Toma, care în minutul 60 l-a introdus pe Bogdan Jeler, jucător ce nu a împlinit încă 16 ani. Nu este prima apariţie în acest sezon pentru fiul fostului fotbalist Vasile Jeler, un jucător cu reale calităţi şi care are toate premisele unui viitor strălucit în cariera de fotbalist. Băimărenii îşi consolidează prin acest succes poziţia a treia în seria V, la trei lungimi peste Râşnov, iar în etapa viitoare vor avea parte de un adversar puternic, cu experienţă la acest nivel, Sănătatea Cluj-Napoca, formaţie ce se bazează pe mulţi jucători trecuţi prin Liga 1. • CS Minaur Baia Mare: Gudea – Duruș (cpt.), Kis, D. Simion, Lupu, Chiș-Toie (88, Bandula), C. Tutuța, Stanciu (78, Bococi), Giurgiu (85, Roșca), Brata, Moldovan (60, Jeler). Rezerve neutilizate: Iuhasz – Piper, Lihet. Antrenori: Dorin Toma și Paul Ungureanu.

Rezultatele etapei 23: CFR Cluj-Napoca II – Gaz Metan Mediaş II 5-1; AFC Odorheiu Secuiesc – Unirea Tăşnad 2-0; Unirea Dej – Olimpic Cetate Râşnov 0-1; ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa – Sănătatea Cluj-Napoca 2-1; MSE Târgu Mureş – Sticla Arieşul Turda 0-5; ACS Fotbal Comuna Recea – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 2-4; CS Iernut – AFC Hărman 3-2; CS Minaur Baia Mare – Avântul Reghin 1-0.

Etapa viitoare • Vineri, 19 aprilie, ora 17.00: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – MSE Târgu Mureş; Sticla Arieşul Turda – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa; Sănătatea Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare; Avântul Reghin – Unirea Dej; Unirea Tăşnad – CS Iernut; Gaz Metan Mediaş II – ACS Fotbal Comuna Recea. • Sâmbătă, 20 aprilie, ora 17.00: Olimpic Cetate Râşnov – AFC Odorheiu Secuiesc; AFC Hărman – CFR Cluj-Napoca II.