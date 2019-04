Drumul spre victorie trece prin Baia Mare (P)

Caravana Alianţei 2020 USR PLUS se află azii, 16 aprilie, în Baia Mare, după ce în prealabil au fost la Iaşi, Braşov, Timişoara, Craiova, Cluj. Liderii Alianţei, Dan Barna şi Dacian Cioloş, au programate două întâlniri cu publicul.

Prima va fi în stradă, de la 15.30, pe traseul Hotel Mara – Centrul Comercial Maramureşul. Preşedinţii USR şi PLUS vor fi însoţiţi de candidaţii la Europarlamentare Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Alin Mituţa, Naomi Reniuţ, George Ţăranu, Adrian Cristian şi Alexandru Vărzaru. De la ora 18.00 reprezentanţii Alianţei 2020 USR PLUS îi aşteaptă pe toţi cei interesaţi de o schimbare în bine a României la o discuţie la Sala Auditorium, de la ATP Tech Center, Bdul Bucureşti nr. 65, în apropiere de Auchan.

Mulţi dintre candidaţii eligibili pe lista Alianţei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare au multe afinităţi cu Maramureşul, ceea ce transformă această zonă într-una de mare interes. Doi dintre viitorii europarlamentari au promis sprijin direct pentru proiecte locale finanţate din fonduri europene. În ultima jumătate de an, reprezentanţii USR sau PLUS au vizitat de 4 ori Maramureşul, în încercarea de a sta cât mai mult de vorbă cu cetăţenii.

Programul evenimentului din Baia Mare va cuprinde:

• ora 11:15 – Con­ferință de presă susținută de președinții celor două partide: Dacian Cioloș (PLUS) și Dan Barna (USR) și candidații de pe lista comună, la Hotel Mara, sala Onyx, adresă: Bd. Uniri, nr. 11

• între 15:30 – 16:30 – Întâlnire cu cetățenii în stradă pe traseul Bd. Unirii – Bd. București

• între 18:00 – 19.45 – Întâlnire cu cetăţenii la Sala Auditorium ATP Tech Center.

Turneul continuă după evenimentul de la Baia Mare cu alte orașe din România (Oradea, Deva, Târgu Jiu, Slatina, Vas­lui, Brăila, Tulcea) și un eveniment dedicat diasporei care are loc la Roma.