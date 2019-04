Restricţii de apă în staţiunea Ocna Şugatag, dacă vara va fi secetoasă

Administraţia locală din staţiunea balneoclimaterică Ocna Şugatag se gândeşte serios la sezonul estival, când vine vorba despre apă. Astfel, dacă vara va fi secetoasă, primăria va lua măsuri de restricţionare a consumului de apă, pe timpul nopţii. Totuşi, în urma investiţiilor din ultimii ani, capacitatea de stocare a apei potabile s-a majorat substanţial, aşa că din 2017 staţiunea nu a mai avut probleme cu apa.

Rezolvarea acestei probleme spinoase, nu doar pentru Ocna Şugatag, ci pentru întreg judeţul, stă în finalizarea barajului de la Runcu. Mihai Ivaszuk, primarul comunei, a precizat: „Pensiunile din zonă sunt în permanenţă pregătite de sezonul estival. Nu avem nicio problemă din acest punct de vedere. Ele sunt racordate la noua reţea de canalizare, dar încă nu o pot folosi din cauză că nu este finalizată. În momentul în care terminăm canalizarea, o vor utiliza. Până atunci, fiecare are fosă septică, precum a funcţionat şi până acum. Cu apa sperăm să nu avem probleme. Dar dacă persistă seceta din zilele acestea, tot judeţul Maramureş va avea probleme din această cauză. Noi nu am mai avut probleme cu apa insuficientă în ultimii doi ani. La cum se prezintă Gutinul acum, cred că zăpada nu se va topi în totalitate până prin luna mai, iunie. În aceste condiţii, suntem asiguraţi măcar până în luna iulie cu o cantitate suficientă de apă. Noi am făcut încă un bazin şi avem 800.000 litri de apă stocaţi. În caz de secetă pronunţată, noaptea vom închide apa, iar ziua o lăsăm deschisă. Vom găsi o soluţie prin care să nu afectăm turismul. Acum funcţionează non-stop, deşi pensiunile, toate sunt pline şi în această perioadă! Numai bazinele nu funcţionează. Aşteptăm totuşi finalizarea barajului de la Runcu, să ne racordăm cu toţii la el şi atunci vom scăpa în tot judeţul de problema apei insuficiente. În prezent, Călineştiul nu are apă suficientă, Budeşti asemenea, Deseştiul, Giuleştiul, în aceeaşi situaţie. Deci gândiţi-vă câte probleme ar fi rezolvate în toate aceste comunităţi”.