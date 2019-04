Asociaţia „MARAMUREŞ pentru VIAŢĂ şi FAMILIE” în colaborare cu Centrul Universitar Nord organizează vizionarea filmului ” The SHACK” azi, de la ora 18, în sala A 59 la Facultatea de Litere de pe str. Victoriei nr. 76, avându-l ca invitat pe Pr. Prof. Radu Dorin Micu. Când William Paul Young a scris cartea ,,The Shack” (Coliba) în 2007, aceasta era menită să fie un cadou de Crăciun doar pentru familia sa. Cartea este istoria fictivă a unui om cândva distrus şi a faptului cum credinţa sa a fost zguduită de tragedia care i s-a întâmplat şi de întâlnirea sa cu Dumnezeu în această perioadă îndurerată. Zece ani mai târziu, dezbaterile pe tema subiectului dezbătut în carte au început din nou când a apărut filmul ,,The Shack”, în baza cărţii cu acelaşi titlu. Intrarea este liberă.