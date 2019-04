First Bank va prelua Bank Leumi România

First Bank a anunţat semnarea unui acord cu Bank Leumi Israel pentru achiziţionarea tuturor participaţiilor acesteia în filiala Bank Leumi România. Achiziţia este condiţionată de primirea aprobării din partea Băncii Naţionale a României şi Consiliului Concurenţei.

Tranzacţia ar putea fi finalizată în a doua parte a anului. Valoarea acesteia este supusă unor clauze de confidenţialitate.

Este cea de-a doua achiziţie pe care fondul american de investiţii J.C. Flowers & Co. o face în România în mai puţin de un an, dovedindu-şi interesul şi angajamentul faţă de această piaţă.

First Bank, fosta Piraeus Bank, cumpărată de JC Flowers, la jumătatea lunii septembrie 2018, operează prin 100 de unităţi bancare, iar Bank Leumi deţine 15 sucursale.