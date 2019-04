Fostul arhitect-şef al Primăriei Baia Mare – condamnat cu suspendare

Prin sentinţa penală nr. 65, pronunţată la data de 17.04.2019, Tribunalul Maramureş l-a condamnat pe inculpatul Mircea Dinculescu, fost arhitect-şef al Primăriei Baia Mare, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, la pedeapsa de 3 ani de închisoare, fiindu-i totodată aplicată pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 3 ani, a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a exercita funcţia de arhitect în cadrul unei instituţii/autorităţi publice.

Instanţa a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de 4 ani. Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 de zile, cu excepţia zilelor nelucrătoare, într-o instituţie publică din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, instituţia şi tipul de activitate urmând a fi stabilite de Serviciul de Probaţiune Cluj.

Prin aceeaşi sentinţă, instanţa l-a condamnat pe inculpatul V.F. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvărşirea infracţiunii de dare de mită.

Instanţa a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de 2 ani, perioadă în care acesta va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, cu excepţia zilelor nelucrătoare, într-o instituţie publică din Municipiul Baia Mare, respectiv Primăria Baia Mare, instituţia şi tipul de activitate urmând a fi stabilite de Serviciul de Probaţiune Maramureş.

Instanţa a constatat nulitatea interceptărilor convorbirilor telefonice efectuate în perioada 15 ianuarie 2016 – 9 martie 2016 şi a planşelor fotografice întocmite.

Hotărârea Tribunalului Maramureş nu este definitivă, împotriva acesteia putând fi introdusă calea de atac a apelului în termen de 10 zile de la comunicare.