Peste 34.000 pachete de ţigări, confiscate la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat, în urma unor acţiuni pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, dar şi în urma unei percheziţii domiciliare, cantitatea totală de 34.138 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de aproximativ 400.000 lei.

• Joi, 18 aprilie în jurul orei 21.40, un echipaj al poliţiei de frontieră a observat un grup de persoane care transporta de la frontiera de stat spre localitatea Piatra, mai multe colete voluminoase.

S-a acţionat pentru reţinerea celor în cauză, dar în momentul în care bărbaţii au observat echipajul poliţiei de frontieră, au abandonat coletele şi au fugit spre linia de frontieră, întorcându-se pe teritoriul statului vecin.

La faţa locului, poliţiştii de frontieră au descoperit 60 de colete, care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 29.780 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană.

Imediat, au fost anunţate autorităţile de frontieră din Ucraina despre caz, acestea reuşind să reţină un bărbat, cetăţean ucrainean, precum şi 6 colete cu ţigări.

Ţigările, în valoare de 348.400 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale ce se impun.

• Joi, 18 aprilie, în baza unui mandat emis de Judecătoria Vişeu de Sus, poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului au efectuat o percheziţie la un imobil de pe raza localităţii Valea Vişeului, în urma căreia, poliţiştii de frontieră au identificat în curtea imobilului care aparţine unei femei, cetăţean român, S.I., în vârstă de 46 de ani, mai multe colete cu ţigări ascunse într-o anexă.

În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 1.380 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 16.150 lei, marfă care a fost ridicată în vederea confiscării. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

În continuare, poliţiştii de frontieră desfăşoară activităţi specifice sub coordonarea procurorului, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.

• Tot joi, lucrători din cadrul aceluiaşi sector au descoperit, în apropierea frontierei de stat, alte 6 colete. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 2.978 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 34.800 lei.

În toate cazurile, se fac cercetări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi a documentării întregii activităţi infracţionale.