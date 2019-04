Planul de activitate pe 2019 al DGASPC Maramureş, aprobat de consilierii judeţeni

Aleşii maramureşeni au dat undă verde în ultima şedinţă a forului administrativ pentru planul de acţiune privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş (DGASPC). În strategia pentru 2019 se are în vedere transformarea unor case de tip familial în centre de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap. În plus, se are în vedere înfiinţarea unor noi servicii sociale. Se vor mai derula activităţi de informare a publicului, se menţine activitatea “Telefonului copiilor” (983), la fel cum se doreşte continuarea programului de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

Aleşii judeţeni nu au avut obiecţii de făcut la planul propus de DGASPC pentru 2019 şi au aprobat proiectul. Pe de altă parte, conducerea DGASPC este aşteptată şi la şedinţa din această lună pentru a veni cu detalii despre activitatea instituţiei, mai ales la capitolul adopţii. Asta după ce în luna martie, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş, a cerut un raport de la conducerea DGASPC cu privire la situaţia adopţiilor ca urmare a reorganizării Biroului Adopţii.